"Me quité dos costillas", Ángela Aguilar SORPRENDE al revelar por qué luce mini cinturita

México. En redes sociales últimamente fans de la cantante Ángela Aguilar se preguntan por qué luce es cintura de muñequita y ahora ella les responde "¡Me quité dos costillas!".

Pero es el periodista Jomari Goyso quien cuestiona a Ángela Aguilar sobre el tamaño de su cintura y específicamente qué se hizo y ella lo saca de su duda.

"Me asusta esa cintura. ¿Será que se quitó una costilla?", le dice Goyso a Ángela al entrevistarla y le contesta: "Me quité dos costillas, obvio. No, no digas, porque luego me van a estar ahí diciendo", responde la hija de Pepe Aguilar a manera de broma.

Foto de Instagram

En Instagram Ángela no deja de recibir mensajes halagadores como estos: "Esa niña es sumamente bella y no hablo sólo de su físico, hablo de su aura y toda la esencia que proyecta ❤️"; "ella es maravillosa", "qué linda esa niña", "llegará muy alto".

Te recomendamos leer:

Ángela Aguilar tiene 18 años de edad y se ha consagrado como una de las cantantes jóvenes más talentosas y dueña de una voz y estilo para cantar, además realiza conciertos en la república mexicana, parte de USA y otros países.

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar ha colocado como éxitos varias canciones, entre ellas Como la flor, En realidad y recientemente Se disfrazó.