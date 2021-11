"Me riega la plantita": Las polémicas declaraciones de Lucía Méndez sobre su nuevo novio 15 años más joven que ella

México.- Sin pelos en la lengua y sin temor al qué dirán, la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez mantuvo una conversación con los medios de comunicación en la que hizo polémicas declaraciones sobre su nueva pareja y hasta de su intimidad.

La estrella mexicana se reunió con la prensa para hablar sobre sus próximos proyectos, pero no perdió la oportunidad de presumir que ya tiene nuevo novio y éste es mucho más joven que ella, contando también lo bien que la ha pasado con él.

"Bien, tranquila, feliz, estoy saliendo con alguien, me riega la plantita… ¿por qué no?, todavía estoy en edad de merecer ¿o no?, si es más joven que yo, como unos 15 años más joven que yo", detalló Lucía al ser cuestionada sobre su vida amorosa.

Estos comentarios desataron la polémica entre usuarios de Internet, que la calificaron de ser una "mujer mal hablada", pues argumentan que a sus 66 años debería mantener su vida íntima más en secreto y no divulgarla de esa manera. Lucía Méndez no se pronunció sobre las críticas que desató en las redes sociales tras sus declaraciones.

Lucía Méndez cerca de concluir el proyecto de su bioserie

Por otro lado, se destacaron los detalles sobre su serie biográfica, un proyecto que tiene muy emocionados a sus admiradores y externó que ya tiene la propuesta de manera forma, pero está dudando, debido a que contará anécdotas de su vida que podrían hacer que "salga mal con medio mundo".

"Tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa, o sea, así como Lupita D'Alessio se atrevió a contar o, así como el propio Luis Miguel, ahora lo vemos en las escenas siempre con la copa en la mano", dijo Lucía.

