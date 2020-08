"Me robaste el te amo más grande de mi vida": las románticas palabras de Christian Nodal para Belinda

México.- En los últimos días la relación que ha dado mucho de qué hablar es la de Christian Nodal y Belinda, esto después de haber confirmado que están juntos y hasta un te amo se hayan dedicado frente a todos sus seguidores, tan felices que el cantante de regional mexicano ya piensa en un para siempre con la cantante de música pop.

De acuerdo con Nodal, de 21 años, Belinda "es el amor más grande de su vida" y espera que "su amor les dure para siempre". "Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre", publicó el cantante en Instagram.

Belinda y Christian Nodal se dejan ver como la pareja más feliz. Foto: Instagram

En entrevista con Ventaneando, el joven dejó claro que ya está listo para casarse con ella, dedicándole unas palabras llenas de amor que dejó a todos sorprendidos con lo románticos que están el uno con el otro a poco tiempo de haber iniciado esta relación, la cual continúa en el ojo del huracán, ya que aseguran que es una "vil farsa" y una estrategia para levantar el rating de "La Voz", donde ambos son coaches.

Si conocieran a Belinda, si pudieran conocer lo que hay ahí adentro, todo el mundo estaría enamorado de ella. Vive enamorada de las películas de amor. Me ha orientado cómo conquistarla viendo películas de amor", dijo el cantante dejando a todos enternecidos con tanto amor.

Por su parte, Belinda, quien no había confirmado una relación amorosa desde hace un buen tiempo, se encargó de callar a todos aquellos que han estado perdiendo su tiempo criticando su nueva relación y envía contundente mensaje a los que dicen que es "falsa".

Siempre va a haber personas que van a hablar bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Christian y yo...No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos", comentó la cantante.

Los cantantes recientemente se unieron para cantar por primera vez juntos. Foto: Instagram

"Lupillo se alucinó de más": el mensaje que aplaude Belinda en las redes sociales

En medio de la revelación de su romance con Christian Nodal, Belinda salió a aplaudir el mensaje de uno de sus seguidores en Instagram, dejando así en claro de una vez por todas que nunca tuvo una relación amorosa con Lupillo Rivera, con quien compartió créditos en "La Voz" como coach.

Fue en una de las recientes publicaciones de su cuenta de Instagram en donde una de sus seguidoras escribió en mensaje que hablaba sobre la relación que supuestamente mantuvo con "El Toro del Corrido" y la cantante se apareció en los comentarios para aplaudir su declaración.

La Bely nunca anduvo con Lupillo. Él se hizo ideas, la Bely nunca dijo que andaban, el Lupillo se alucinó de más", fue lo que comentó Amparo, una de sus seguidores, en una reciente publicación de la cantante.

La intérprete reaccionó a este mensaje con emojis de aplausos, con lo que parece confirmar que jamás existió entre ellos, pues, a diferencia de lo que ocurrió con Nodal, Belinda jamás confirmó de manera oficial que anduvo con el cantante de regional mexicano, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera.

