"Me sacaron con policías de Televisa", Angélica Vale recuerda humillación al ser vetada a los 7 años

Llegamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los siete años, me acuerdo la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías, me acuerdo perfecto.

"Azcárraga se hizo medio pato, ahí no sé qué pasó, mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana, entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo: "ah, ¿se lo quieres vender a la competencia? Vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado".

Cuando Raúl Vale ya tenía las producciones que le había solicitado "El Tigre", se tardó en darle una respuesta sobre si le habían gustado y si serían transmitidos. Ante esto, el papá de Angélica promovió los contenidos que había creado en la competencia, costándole el veto de la empresa no solo a él, sino a su esposa, hija y hasta su suegra, la productora Angélica Ortiz.

"¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años?", le preguntó la actriz Angélica Vale a Yordi Rosado , durante una charla que tuvieron para su programa de YouTube "La entrevista con Yordi Rosado". La también comediante fue vetada por varios años de la empresa, por unas diferencias que hubo entre su papá y Emilio Azcárraga Milmo, "El Tigre" .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

