"Me salió del corazón": Eduardo Yáñez asegura no arrepentirse de agredir periodistas

Tras haberse cuestionado durante meses el temperamento de Eduardo Yáñez, especialmente frente a los medios de comunicación, el actor reveló que no se arrepiente de haber agredido a dos reporteros.

En dos ocasiones, Eduardo Yáñez se ha visto envuelto en escándalos por haber reaccionado agresivamente contra periodistas, por lo que al famoso actor de telenovelas se le ha vinculado con una reputación de ser violento.

Ante ello, en el programa ‘Miembros al aire’, Yáñez respondió a la pregunta hecha por los conductores, si este estaba arrepentido de haber reaccionado de esa manera.

Con un contundente “no” fue que respondió Eduardo Yáñez, señalando ser una persona muy real y que actúo de puro instinto.

El actor comentó que recientemente ha sentido que los medios de comunicación han intentado provocarlo para actuar violentamente, por lo que tras dos incidentes ha decidido no “engancharse” con lo que le dice la prensa.

“Como que agarraron la onda de que era fácil prenderme, pues lo quisieron hacer una vez más y volví a caer, no tan profundo, pero sí volví a caer, de ahí tomé una decisión (...) porque la manera en que juzgan es de veras extremista”, dijo.

Eduardo Yáñez admitió que la forma en que reaccionó no fue la adecuada, pero que no siente ningún remordimiento por los dos golpes que ha propinado a reporteros.

“No, nunca (me he arrepentido). Estoy consciente de que no es la forma de reaccionar y no es lo correcto. Pero arrepentirme, jamás”.

Tras dos ocasiones en que se ha visto envuelto en escándalos similares, Eduardo Yáñez comentó que no gusta hablar de su vida personal, y fue de ahí que surgió su enojo.

“Yo soy real, y eso me salió del corazón, y así fue. Si alguien decide no hablar de su vida personal, no tienes por qué hacerlo”.

