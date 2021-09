"Me sentí literalmente, violada", Miss Universo Andrea Meza revela terrorífico episodio de acoso sexual

Andrea Meza, la tercera mexicana en ganar el certamen de belleza Miss Universo, reveló en una entrevista para el show de Telemundo "Suelta la sopa", haber vivido acoso sexual en un gimnasio; cabe resaltar que la modelo originaria de Chihuahua, lucha en contra de la violencia de género, algo que dejó muy en claro durante su participación en el certamen antes mencionado.

La Miss Universo Andrea Meza compartió que una persona se inscribió en el gimnasio al cual ella acudía. Pero dicha persona no iba para hacer ejercicio: "iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos, yo me di cuenta de la situación hasta dos semanas después".

Contó que cierto día vivió un terrorífico momento, cuando su acosador la siguió hasta su hogar. Eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba por cerrar: "iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió, me llama por mi nombre, volteo y no identifico a la persona".

Afortunadamente esto no pasó a mayores; esta experiencia la llevó a sumarse a la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, así como apoyar a las víctimas de acoso y abuso sexual. "Me sentí literalmente, como dices, violada, una violación de mi intimidad, de mi espacio personal, esa fue una de las situaciones que detonó el querer trabajar por esto".

En la entrevista para el programa de televisión antes mencionado, Andrea Meza habló de los famosos que han tenido el valor y contado sus historias con respecto al acoso y/o abuso sexual del cual fueron víctimas.

"Alguien que con su voz y su manera de pensar puede generar cambios y eso me motiva mucho, es tristísimo ver que cuando alzas tu voz no estás siendo escuchada o no te quieren escuchar, pero eso no nos debe limitar porque aquí lo importante es que sigamos hablando, que las voces se hagan más fuertes y más se unan porque es lo que hace que las miradas volteen hacia las situaciones".

