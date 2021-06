"Me sentí violentado, no estaba listo": Ricky Martin recuerda cuando Barbara Walters preguntó si es gay

Siendo hoy uno de los más grandes íconos para la comunidad LGBT+, el cantante Ricky Martin recordó aquellos tiempos en que aún no se sentía listo para “salir del clóset”.

Con una carrera en ascenso con grandes éxitos en español y en inglés, Ricky Martin vio gran parte de su carrera perseguida por los rumores acerca de su sexualidad, con muchas personas asegurando que el puertoriqueño ocultaba el ser gay.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: "Misión Imposible 7" paraliza su rodaje en Londres por un positivo en covid

Quien se atrevió a dar un paso adelante y preguntarlo directamente al también actor, fue la periodista Barbara Walters, en una polémica entrevista en el año 2000.

Si bien la misma periodista reconoce que hoy en día es algo que no haría y que el preguntarlo no fue su mejor decisión, Ricky Martin todavía recuerda con mucho dolo ese momento, pues asegura que no estaba listo para admitir su homosexualidad publicamente.

En entrevista con People en Español, donde protagoniza la portada para la edición del Mes del Orgullo LGBT+, el cantante se sinceró acerca de sus pasadas relaciones con mujeres, de las que comentó que nunca fingió estar enamorado de ellas:

“Antes de salir del armario estaba confundido. La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie”, dijo.

Ante ello, se hizo imposible recordar el escandaloso momento en que Barbara Walters le preguntó durante una entrevista acerca de su sexualidad, que en ese año, el 2000, era un tema muy comentado.

“Tú puedes detener estos rumores, podrías decir como muchos otros artistas ‘sí, soy gay, o no, no lo soy’”, preguntó Barbara Walters, desatando un incómodo momento en el que a Ricky Martin se le veía claramente molesto. “Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme frente a los rumores, pero por algún motivo, simplemente no me da la gana”, respondió el cantante.

Ahora, cerca de 21 años después, Ricky Martin confesó que aún piensa en ese momento, mismo que le generó miedo al no sentirse listo para declarar que es gay, aún con todos los rumores que circulaban en todo el mundo:

“Cuando soltó la pregunta me sentí violentado porque no estaba listo para salir del armario. Tenía mucho miedo. Hay un poco de estrés postraumático ahí”, comentó.

Leer más: Vicente Fernández Jr. sigue sin aparecer; estaría en rehabilitación porque es adicto al juego

Pese a ello, Ricky Martin reflexionó acerca de aquella entrevista, agregando que quizás pudo ser una buena oportunidad de revelar su sexualidad, sin embargo, no lo haría hasta dentro de 10 años después.

“Mucha gente me dice que podría haber salido del closet en esa entrevista, y hubiera sido genial, porque cuando lo hice me sentí increíble”.