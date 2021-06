"Me sentía poca cosa": Selena Gomez asegura que sus relaciones han estado "malditas"

Pese a ser una de las estrellas más grandes en todo el mundo, Selena Gomez confesó que en el amor no ha logrado el éxito que espera, pues calificó como “malditas” las relaciones que en el pasado ha mantenido.

La cantante, actriz y empresaria señaló que producto de sus pasados romances, ha llegado a sentirse como “poca cosa”, un tema en el que ha trabajado, y su salud mental y autoestima ha mejorado gracias a la terapia y a la música.

Fue en una reciente entrevista con la revista Vogue de Australia que Selena Gomez se abrió acerca de sus relaciones pasadas, y cómo estas han inspirado su música y hasta su propia marca de maquillaje.

Y es que tanto su pasado álbum, uno de sus sencillos, el nombre de su marca de cosméticos y uno de sus tatuajes, llevan la palabra ‘Rare’, que se traduce como algo “raro”, “poco usual” o “poco común”.

Sobre el significado de esta palabra y la importancia que tiene para ella, Selena Gomez comenzó mencionando sus experiencias en el amor como el origen de esto:

Mencionó, fue esta palabra la que definió cómo se sentía ante algunas situaciones, pues sentía que en sus antiguos romances nunca se sintió comprendida, y le hicieron sentirse menos valiosa que lo que realmente es.

“Supongo que necesitaba encontrar qué palabra me definiría, porque me sentía muy poca cosa en mis pasadas relaciones, y nunca me sentí igual”, agregó.