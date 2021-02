"Me sentó en sus piernas, me tocó y se movía", Niurka Marcos confiesa acoso sexual de un vecino

México. La polémica actriz y vedette Niurka Marcos hace público que cuando era niña fue objeto de acoso sexual por parte de un vecino, hecho que la habría marcado de por vida y del que no quiere acordarse, pero ahora lo evoca. "Me sentó en sus piernas, me tocó y se movía", dice.

Niurka Marcos asegura también que gracias a que su mamá la defendió del abusador ella aprendió a hablar de cualquier tema en la vida ante sus amigos, familiares y ahora sobre todo ante sus hijos, para que sepan defenderse en cualquier difícil situación que enfrenten.

En entrevista con medios de comunicación en el aeropuerto de Ciudad de México es donde Niurka señala lo anterior y en distintos portales de noticias se difunden las palabras de la famosa vedette, y es que Yuri en días pasados habló de una situación similar que enfrentó en su vida, por eso es que la cuestionaron al respecto.

En ese tiemp Niurka tenía entre 7 u 8 años de edad, refiere, y fue una experiencia horrible, porque el sujeto la sentó entre sus piernas para frotar "sus genitales", indica.

Yo estaba muy inocente. Fui y le dije a mi mamá: ‘Me sentó en sus piernas y hacía así en mi colita’. Mi mamá fue para allá y le jaló los pelos, le metió un cachetadón y le hizo un escándalo, porque mi mamá era buenísima para eso", compartio Niurka.

Mi mamá me regañó primero a mí porque ya me lo había dicho, cuando me di cuenta que mi mamá tenía razón, fui y le di la queja", reitera Niurka, quien reconoce que desde su infancia comenzó a formar y forjar el carácter que tiene ahora y la identifica.

Niurka Marcos Calle es originaria de La Habana, Cuba (1967) y además de vedette es cantante, bailarina y actriz que reside actualmente en Ciudad de México. Según Wikipedia, estudió cuatro años en la Escuela Nacional Circense de Cuba y dejó su país para irse a vivir a México, donde trabajó en sus inicios en el espectáculo como bailarina.

Y durante un tiempo vivió en Mérida, Yucatán, en donde conoció al productor Juan Osorio, quien quedó atrapado por su belleza y talento, así que la invitó a participar como actriz en Vivo por Elena, telenovela que produjo y que protagonizaron Victoria Ruffo y Saúl Lizaso en 1998, desde entonces Niurka comenzó a figurar a nivel nacional en el espectáculo.

De esa manera la cubana se hace notar poco a poco y luego forma parte de puestas en escena como Aventurera y en otras telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé, la primrea y la última al lado de la fallecida actriz Edith González.

Niurka estuvo casada con el productor Juan Osorio, de quien se divorció en 2003, ambos padres de un hijo, Emilio, quien se dedica a cantar y actuar actualmente, incluso la próxima semana se estrena la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? en donde él participa y comparte con otros actores como Mane de la Parra y la primera actriz Diana Bracho.

Niurka es llamada "La mujer escándalo" y siempre da su opinión respecto a distintos temas y cosas que pasan en la farándula. En días pasados la cuestionaron sobre el hecho de que el cantante Vicente Fernández habría "tocado" a varias fans de sus senos cuando se fotografió con ellas, y en el programa Sal y pimienta dio su opinión.

Es un viejito rabo verde, qué ternura, yo le diría: '¿me estás cachondeando una bubi?' Invítame por lo menos cuando te vayas a masturbar, nunca he visto a un hombre de más de 80 años masturbándose", señaló sobre el señor Fernández.

