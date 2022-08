“Me siento como un m**rda”: Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock, tras golpearlo en los Oscar

México. El actor Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock, cuatro meses después de haberlo golpeado en los premios Oscar en Los Ángeles, California, acto que se hizo mundialmente conocido.

Will Smith se sincera sobre lo que sucedió en la 94 edición de los premios Oscar, cuando subió al escenario para abofetear a Chris Rock en plena ceremonia y delante del público en el auditorio y en vivo a nivel mundial.

A través de Instagram, Will admite que se llena de vergüenza y tiene remordimiento tras dicha situación: “Me siento como un m**rda”, señala ahora, aunque recordemos que también un día del hecho violento ya se había disculpado.

“Me comuniqué con Chris y me respondió que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, señala Will Smith.

Will también menciona que no se enojó porque su esposa Jada Pinkett se haya molestado ante la broma que hizo Chris Rock, sino que lo sucedido ocurrió por su cuenta porque creyó que era una broma insultante e irrespetuosa.

Will Smith, originario de Filadelfia, Pensilvania, de 53 años de edad, también admite que se siente triste porque pudo decepcionar a muchos de sus fans con la cachetada que dio a Chris, incluso confiesa que sufrió un trauma a causa de dicho motivo.

“No estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí”. Soy humano y cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de m**rda”, refiere.

Will Smith se hizo famoso como rapero a finales de los años 80 haciéndose llamar The Fresh Prince, luego en los 90 su fama aumentó cuando protagonizó la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air y se transmitió durante más de media década, entre 1990 y 1996, en la NBC.