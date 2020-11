"Me siento mujer"; prueba Camila Sodi por primera vez la depilación con luz pulsada

Camila Sodi, famosa actriz mexicana compartió a sus seguidores de Instagram que se realizó por primera vez una depilación de todo su cuerpo con luz pulsada este viernes 27 de noviembre y la dejó tan cansada que se fue a la cama antes de que cayera la noche.

La actriz de cine y televisión siempre deja sin palabras a sus fans en las redes sociales al compartir aspectos íntimos de su vida, esta vez los seguidores de Camila Sodi la acompañaron mientras se realizaba una depilación con luz pulsada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mi prima (primera) vez: me siento mujer", escribió la bella actriz en una storie en su cuenta oficial de Instagram mientras se encontraba en una clínica de belleza donde hacen tratamientos estéticos en la Ciudad de México.

La ex esposa del actor Diego Luna con el que procreó dos bellos hijos, Camila Sodi compartió que era la primera vez que se realizaba este tipo de tratamiento con luz pulsada intensa (IPL, por sus siglas en inglés intense pulsed light).

La luz pulsada es una clase de lámpara especial, la cual no tiene la misma capacidad del láser de poder desplazarse en la misma dirección y amplitud. Este tratamiento genera una fuente de luz policromática de alta intensidad. Es utilizada como tratamiento dermatológicos de eliminación de manchas solares, venitas de la piel, además de ser usado en la depilación del vello.

Después de la sesión de luz pulsada, la hija mayor de la escritora Ernestina Sodi regresó a su casa en la Ciudad de México agotada. Camila pidió a sus seguidores que no la juzgaran por meterse en la cama temprano, ya que el tratamiento de depilación que se realizó fue muy cansado.

"Okay, ya me metí a la cama; pero, no me juzguen porque ya sé que es tempranísimo, pero no saben ustedes muchachos lo que vivimos nosotras. O sea, me electrocutaron, ahí y allá y acullá", confesó riendo la actriz de 34 años.

Instastories de Camila Sodi | Instagram @Camilasodi_

Camila Sodi se metió a la cama para disfrutar de la nueva temporada de la serie "The Crown" en Netflix, creada por Peter Morgan sobre la historia de la Reina Isabel II y la Familia Real "Qué está pasandooo. Pues estoy reponiéndome del shock. Me dispongo a ver The Crown. Besos".

La actriz mexicana de televisión y cine lleva vida muy activa en las redes sociales; en Instagram tiene más de 2 millones de seguidores que están al pendiente de las publicaciones de la famosa de su vida personal y carrera profesional. Camila Sodi sobrina de la cantante y actriz Thalía, y también sobrina de la actriz y escritora de telenovelas Laura Zapata. Desde muy pequeña Camila comenzó su carrera en el modelaje y luego se convirtió en presentadora de la televisión.

La última publicación de Camila Sodi donde sale tras unas cortinas solo con un short blanco y sin ropa en la parte de arriba recibió más de 80 mil me gustas y muchos comentarios de sus seguidores a quienes les encantó la atrevida fotografía.