“Me siento orgulloso y bendecido de ser sinaloense”

Con una gran humildad, sencillez y amante de la música, así se describe el cantante Adrián Varela, quien estará este domingo cerrando con broche de oro los festejos del 488 aniversario de Culiacán con un excelente concierto junto a Nadia Yuriar, entre otros artistas que forman parte de este gran evento. Con una sonrisa en su rostro, el artista estuvo de visita en EL DEBATE para platicar sobre sus nuevos proyectos que tiene en puerta

¿Serás parte del elenco de la clausura de los festejos de Culiacán?

Así es, y los invito a celebrar conmigo el 488 aniversario de Culiacán este domingo con Canto a México, tiene un gran elenco; también va a estar Nadia Yuriar, el trío Azteca, el Ballet folclórico municipal, la sinfónica Juvenil e infantil de Quilá y muchas sorpresas más.

¿Cómo te sientes de estar en esta fiesta sinaloense?

Estoy muy feliz porque hace tiempo que yo integro el mariachi en mis presentaciones en vivo, además de lo que yo canto, y como buen sinaloense me gusta cantar con mariachi, banda, entonces este domingo se va a dar la oportunidad de presentar Canto a México, completamente en vivo y ahí vamos a estar interpretando temas bien bellos.

Adrián Varela fue entrevistado / Foto: El Debate

¿Qué es lo que estás promocionando?

Lo más reciente son tres sencillos, dos de ellos son de mi mano, de mi inspiración que es Hoy y Quieres tú, y un tercer sencillo que se titula Amigo, es un dueto que hice con la intérprete Dalú, estuvimos colaborando y estamos haciendo este tema cortavenas que está muy interesante, este ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ahorita estoy en el estudio grabando mi nuevo material discográfico, una parte la grabaré aquí en Culiacán y la otra en Los Ángeles y ahí se va a hacer todo el producto, entonces es un material completamente inédito. El primer sencillo de este disco se llama Podemos ser, es un tema romántico y estará antes de que cierre este 2019.

Para ti, ¿qué representa Sinaloa?

Creo que como todo buen sinaloense me gusta que las cosas sean claras, directas, honestas y me gusta esto que tenemos nosotros que somos super familiares, somos muy alegres, fiesteros, muy trabajadores y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta maravillosa tierra; creo que Sinaloa se distingue por ser de gente de gran corazón, solidarios.