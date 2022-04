"Me siento triste, violentada": Ángela Aguilar da la cara por FOTOS comprometedoras

México. La cantante Ángela Aguilar reacciona sobre las fotos comprometedoras que se filtraron sobre ella y su supuesto novio: "Me siento triste, violentada...", dice en sus redes sociales sobre el tema.

A través de Instagram Ángela Aguilar aclara la polémica desatada sobre las fotografías que cirulan en internet de ella y su supuesta pareja Gussy Lau, quien es un hombre varios años mayor que ella.

Las imágenes circulan sin su consentimiento, refiere Aguilar: "Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo en que salieran".

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", hace público la cantante de temas como En realidad.

La famosa hija del cantautor Pepe Aguilar, quien tiene 17 años de edad, acepta que confió en una persona por la que fue defraudada y que las imágenes la afectan como persona y artista.

Ángela asegura en el mismo video que comparte en Instagram que le "robaron su voz" en algo que era suyo, por lo que ahora se siente perdida: "no sé lo que voy a hacer pero sí sé que voy a regresar al origen".

"Sigo siendo la misma. Estoy aprendiendo, creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso".

Ángela agradece a quienes la han apoyado en redes sociales, a la prensa que ha estado de su lado y a la gente que ha estado junto a ella en los momentos difíciles.

Gussy Lau, quien es compositor, confirmó en sus redes que tiene una relación con Ángela Aguilar: "Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo un par de semanas.”

Leer más: ¿Si es ella? Publican FOTOS de Ángela Aguilar muy romántica con destacado compositor

Foto captura pantalla Twitter

Y sobre cómo se difundieron las imágenes, el mismo Gussy dice que al parecer uno de sus seguidores que era de su plena confianza hizo capturas de pantallas sin su autorización y las difundió en internet.