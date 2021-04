"Me sonaron duro": Aylín Mujica habla de las cachetas que se daba con Angélica Rivera en 'La Dueña'

Luego de aquel sorprendente reencuentro entre las actrices de ‘La Dueña’, Aylín Mujica relató que por primera vez encaró a Angélica Rivera aquella famosa cachetada que le dio en la telenovela y con la que la lastimó de verdad.

Hace unos días, tres famosas actrices de telenovela se reunieron por primera vez, luego de casi 26 años de no verse: Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, quienes compartieron pantalla en ‘La Dueña’ de 1995.

En una emisión de Suelta La Sopa, donde Aylín Mujica conduce, la actriz relató qué sucedió en el encuentro entre las tres famosas protagonistas de la telenovela de Televisa.

De ‘La Dueña’, una escena en concreto se destaca: el encuentro entre Regina (Angélica Rivera) y Fabiola (Aylín Mujica), donde ambas se agarraron a cachetadas. Aunque se suponía que la escena era actuada, las cachetadas se notaron tan realistas que con solo verlas se puede concluir que fueron reales.

Aylín Mujica ya había declarado en alguna ocasión para el mismo programa, antes de entrar a él, que ese golpe que la ex primera dama le propinó sí le había lastimado, y aunque negó que existiera una rivalidad con ella, confesó que esa escena es algo que nunca se le va a olvidar.

“Lo único que te puedo decir es cuando ella me dio una bofetada bien dada en una escena, que nunca la voy a olvidar”, dijo.

Ahora, cerca de tres años después, finalmente tres de las actrices que participaron en la telenovela se reunieron, y en medio de la plática en la que también estuvo Cynthia Klitbo presente, Aylín Mujica y Angélica Rivera encararon por primera vez aquella famosa cachetada.

“Nunca Angie y yo habíamos hablado de aquella famosa bofetada”, relató Aylín Mujica. “Me dice, ‘te voy a decir algo, tú también me pegaste duro’, le digo ‘pero es que tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete’”.