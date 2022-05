"Me tiraron en Tlalpan, fue horrible", Lis Vega recuerda el terrorífico día cuando fue secuestrada

En un encuentro que tuvo con unos reporteros de espectáculos a su llegada a las instalaciones de Televisa, la vedette cubana Lis Vega habló sobre la violencia que se vive hoy en día no solo en México, sino en muchos países, "el mundo está en caos porque el verdadero Covid somos los humanos, entre nosotros mismos nos matamos, no hay amor, no hay empatía, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar".

Ante el lamentable caso de la joven estudiante Debanhi Escobar, la cantante y actriz de telenovelas, de 44 años de edad, fue cuestionada si en alguna ocasión ha estado en peligro. Lis Vega recordó aquel día cuando fue secuestrada por 10 horas en la Ciudad de México.

Todo ocurrió hace ya varios años, "un robo exprés con secuestro". Cuando circulaba por una zona de la ciudad, unos delincuentes la obligaron a bajarse de su camioneta Hummer y posteriormente, la "tiraron" en Tlalpan, una de las alcaldías de la CDMX, "casi 10 horas, fue horrible, con pistola en la cabeza y todo".

Lis Vega agradece a Dios estar viva: "y al final, eso es lo que importa, experiencia tenemos todos de diferente manera, no es lo que te pasa, sino como sobrevives de eso y te levantas, mientras estás vivo, tienes que soltar, sanar y seguir".

Con respecto a la inseguridad y violencia en México, Liseska Vega Gálvez (su nombre verdadero), manifestó que todas las mujeres y todos los seres humanos, se sienten inseguros en un país que está en los primeros lugares de inseguridad.

"Es muy triste, porque al final esto tiene que venir de un núcleo, de un sistema donde necesitamos sentirnos protegidas y apoyadas, cada vez en más fuerte, es muy triste que yo me la paso defendiendo este país que amo tanto, y que mucha gente me diga: '¿México?, no, yo no voy, ahí matan a la gente'".

Lis Vega, quien forma parte de la competencia "Las estrellas bailan en Hoy", el cual se lleva a cabo en el programa "Hoy", aconsejó a las mujeres a tener más cuidado, saber con quienes salen, con que personas se relacionan. "Cuando algo no te late, apártate, que crean en su intuición, y si la intuición es negativa, que no avancen, yo le llamo el tercer ojo a la intuición, cuando el tercer ojo, que es mi intuición, no vibra, olvídate, por ahí no es, la energía no miente".

Leer más: "Emilia perdona a tu madre", Natalia Téllez pensó en abandonar a su hija y salir huyendo del país

Asimismo, externó que deben cuidarse "no solamente el cuerpo para vernos bien, la salud para estar sanos, sino la salud espiritual, la emocional y la mental en estos tiempos".