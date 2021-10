"Me tronó el pescuezo como gallina", Martha Figueroa recuerda el brutal puñetazo de Celia Lora

Hace varios años la periodista y conductora de televisión Martha Figueroa, protagonizó gran escándalo con la playmate Celia Lora, hija del cantante Alex Lora (líder y vocalista del grupo de rock El Tri). Por haber hablado mal de ella, la también hija de Chela Lora, la golpeó brutalmente cuando se la encontró en un restaurante.

En una reciente entrevista para el programa "En casa de Mara" de la periodista Mara Patricia Castañeda (ex esposa de Vicente Fernández Jr., hijo del cantante Don Vicente Fernández), Martha Figueroa habló sobre aquel acontecimiento.

Todo comenzó cuando ella habló mal de Celia Lora en el programa "Con todo" de Televisa, por un tatuaje que se hizo en uno de sus glúteos con el rostro de Ricky Martin.

Martha Figueroa contó a Mara Patricia Castañeda, haber ido a un restaurante al sur de la Ciudad de México con una amiga; en la espera que les diera una mesa, se encontró a Celia Lora. "¿Sabes quién soy?", le preguntó, a lo que Martha respondió que sí.

Y mocos, me da un derechazo así en la cara y me dijo algo así como: 'para que nunca en tu pu... vida vuelvas a hablar de mí', pero sí me tronó el pescuezo como gallina y se fue.