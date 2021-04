"¡Me vale madre!": Andrés García dispara al aire durante entrevista con Yordi Rosado

México. El primera actor Andrés García, protagonista de telenovelas como Tú o nadie y El privilegio de amar, al lado de Lucía Méndez y Helena Rojo, respectivamente, en plena entrevista con Yordi Rosado desenfunda su pistola y dispara al aire.

Sorpresivamente, Andrés García disparó tres veces hacia el mar frente a Yordi, quien puso cara de sorpresa. "¡Me vale madre!, si te vas a ajustar a lo que es legal, no te dejan ir al baño", respondió a Yordi cuando le preguntó si era legal o no disparar al aire libre en el lugar donde hacían la entrevista.

Según puede verse en la entrevista, Yordi aclara que en la playa donde se encuentra no se ve absolutamente nada de gente y le aclara también que nunca antes había tenido una arma cerca a él, por lo que las respeta y no sabe ni siquiera cómo se dispara una.

Leer más: Pepe Aguilar comparte en Instram imagen del gran amor de su vida

En la misma entrevista, Yordi comenta a García que siempre le ha dado la apariencia de ser un hombre fuerte y lo cuestiona respecto a si alguna vez en su vida ha llorado realmente por algo, a lo que le respondió:

Quizá dos veces he llorado por fuera. Recuerdo que una vez me mandó llamar mi amigo el actor Rodolfo de Anda, ya estaba sentenciado a muerte y me lo dijo, que quería despedirse, me encargó mucho a sus hijos, ahí lloré, no podía parar de llorar cuando me avisaron de su muerte."