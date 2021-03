"Me van a tener que operar": Kate del Castillo sufre caída en grabaciones y se fractura el dedo

Durante las grabaciones de su nueva serie ‘Armas de Mujer’, Kate del Castillo sufrió un accidente que la llevó hasta ser operada del dedo meñique.

La actriz Kate del Castillo, quien se encuentra trabajando en la nueva serie para la plataforma Peacock llamada ‘Armas de Mujer’, tuvo un percance durante las grabaciones de la misma, al sufrir de una aparatosa caída en la que se fracturó el dedo meñique de su mano derecha.

Tras ser sometida a una cirugía para evitar que el dedo le quedara desviado por el accidente, la actriz se reincorporó con el resto del elenco para seguir grabando.

Leer más: "Nos ha revictimizado": Víctima de trata pide a Yalitza Aparicio y Kate del Castillo no trabajar con Lydia Cacho

Mientras que algunos fanáticos de la actriz de ‘La Reina del Sur’ se habían mostrado preocupados por Kate del Castillo al informarles que iba a requerir cirugía, actualmente se encuentra bien y sin complicaciones.

Fue a través de sus historias en Instagram que la actriz Kate del Castillo dio a conocer que se había lastimado fuertemente cuando grababa una escena para la serie ‘Armas de Mujer’, esto al haber caído de manera aparatosa.

Según relató, el accidente ocurrió cuando el bolso que llevaba en la mano se enredó con los tacones altos que tenía puestos, ocasionando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Al tratar de poner su mano para evitar lesiones en el rostro, todo el peso de su cuerpo se fue hacia su dedo meñique, provocando la fractura.

Tras haberse revisado, los médicos notaron que se había roto los ligamentos del meñique de la mano derecha, por lo que lo recomendado era someterla a una cirugía menor, a fin de que este no quedara desviado permanentemente.

“Estoy en el hospital, al final me van a tener que operar mi dedito, pero es algo muy sencillo. Es para que no me quede chueco”, contó la actriz en sus historias, mencionando que ya estaba en el hospital esperando a ser atendida.