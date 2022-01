"Me voy a morir solo", Andrés García lamenta mala relación con sus hijos, ante problemas de salud

En una entrevista para el programa "Al rojo vivo", el actor dominicano Andrés García se sinceró sobre la mala relación que ha tenido con sus tres hijos Andrés, Andrea y Leonardo García. Ante los problemas de salud que lo aquejan hoy en día, lamentó no contar con el apoyo de sus vástagos, aunque reconoce ser el responsable por sus acciones en el pasado.

El recordado galán del cine mexicano, quien actualmente tiene de 80 años de edad, manifestó que nunca enseñó a sus hijos biológicos "de que a los papás hay que visitarlos y ver qué se les ofrece".

Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente, es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar.

Andrés García contó a la periodista Magaly Ayala que su hijo, el también actor Leonardo García "anda años de parranda y no aparece en dos años". De repente se acuerda de su progenitor y le llama por teléfono para avisarle que irá a visitarlo. "Me habla: '¿qué hubo papá? Te voy a ver allá, te voy a visitar'. Viene, se está medio día y ya vuelve a desaparecer, eso no es visitar a su papá".

Sobre su hijo Andrés mencionó que vive en Miami, Florida (Estados Unidos): "creo que vino una vez en diez años" y con respecto a su hija Andrea García "no sé nada, ni me interesa nada".

Cabe mencionar que Andrés Jr. y Leonardo García, son fruto del matrimonio que tuvo el también productor de cine y televisión Sandra Vale. De su relación con Fernanda Ampudia, nació su hija Andrea García, actriz y conductora de televisión.

De acuerdo con el actor, quien si está al pendiente de él es Andrés López, hijo de su esposa Margarita Portillo, "ese sí me acompaña". Y precisamente esta persona, sería quien heredaría sus bienes.

"Yo construí esto y 'El Castillo' en México con espacio para que todo mundo pudiera venir hasta con su familia, yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo, porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen o vienen una vez cada dos años".

El protagonista de películas como "Pedro Navaja", tiene un problema en la médula espinal que le destruye los glóbulos rojos y ante esto, necesita una transfusión de sangre, lo que se ha complicado debido a su tipo de sangre O negativo. Su salud se ha complicado por otros padecimientos: "me despiertan a la noche unos dolores terribles, tengo osteoartritis también, a lo mejor eso tiene algo que ver".

Confesó haber comenzado un proceso para el día de su muerte, "me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte".