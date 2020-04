Medina acerca a sus fans a la intimidad de su hogar

Mazatlán, Sinaloa.- Desde la intimidad de su hogar, como lo han hecho otros personajes del espectáculo local, nacional e internacional, Jorge Medina entabló interacción con sus seguidores a través de Facebook y YouTube Live.

El cantante rosarense está en Mazatlán cumpliendo junto a su familia la cuarentena que ha pedido el gobierno, por lo que se valió del apoyo de su hijo y su esposa para solucionar las fallas técnicas que le impedían inicialmente arrancar con la transmisión, programada para las 19:00 horas del pasado miércoles.

Luego de casi media hora presionado por no quedar mal con lo anunciado en YouTube, el artista pidió el apoyo de su hijo, mientras se disculpaba con los casi 4 mil conectados en su transmisión vía Facebook.

Al fin se consiguió el enlace y Medina inició con algo de música acompañado de una guitarra.

Entrañable. Valió la pena equivocarme es la melodía con la que arrancó. De ahí explicó que Secretos de mi memoria es la canción que le ha costado regaños por haberla escrito, y es que, dijo, habla de que todos alguna vez tenemos ‘recuerditos’ guardados en el corazón sobre un amor pasado y que ‘te pellizcan’, declaración que le costaba realizarla por encontrarse presente su esposa.

“Al final de cuentas, las canciones son para la gente y ustedes la hicieron importante”, mencionó, y empezó a interpretarla.

Refirió que muchos en esta cuarentena se encuentran en momentos complicados por el encierro y desconcierto de lo que pasa. Explicó a quienes le pedían ciertas melodías que carecía de apoyo de músicos, porque no recibe a nadie en su casa como medida de prevención ante la situación del Covid-19, así que advirtió que aunque era mal guitarrista, lo hacía con mucho cariño.

Una de sus grandes revelaciones fue que la canción Porque tú llegaste iba a interpretársela a su esposa, Mona, el día de su boda, sin embargo, no pudo hacerlo porque a través de los celulares podría difundirse la pieza antes de tiempo.Reveló que su hijo Juan Miguel, es músico y chef, pero lo ha negado porque no le gusta figurar, y lo estaba diciendo para ver si lo convencía de que lo acompañara tocando, pero que sabía que no lo iba a convencer.

Disponible para mí, Qué me vas a dar, El ruido de tus zapatos, El vaso derrama, La llamada de mi ex y otras canciones formaron parte de las dos horas de transmisión, algunas parte del repertorio que en su momento interpretó al lado de La Arrolladora Banda El Limón de la que formó parte durante varios años.