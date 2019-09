Megan Fox confiesa por qué dejó de hacer cine

La actriz Megan Fox, quien ha actuado en películas como "Transformers", "Tortugas Ninja" y "El dictador", confiesa por qué motivo abandonó Hollywood y dejó de hacer cine repentinamente pese a que se convirtió en una de las actrices mejor pagadas y más famosas.

Megan Fox reconoce que le fastidió enormemente la imagen sexualizada que tenía el público de ella, ese fue uno de los motivos, entre varios más.

Megan, quien tiene 33 años de edad, da una entrevista al programa "Entertainment Tonight" y en ella cuenta lo que la hizo tomar la decisión de alejarse de Hollywood y no filmar más, pese a su éxito y fama en todo el mundo.

Aunque varios productores la han solicitado para volver a filmar, se ha negado y mantiene su postura hasta el momento.

El estrés que le producía ver lo sexualizada que estaba su imagen en el mundo, básicamente, es lo que la orilló a dejar de filmar películas, revela Megan en la entrevista.

Darse cuenta de lo antes dicho no lo soportó y le afectó psicológicamente.

No quería que me vieran. No quería tener que tomarme una foto, hacer una entrevista, caminar por una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto por el miedo”, afirmó Fox sobre su ausencia entre 2012 y 2016.