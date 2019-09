Megan Fox defiende a su hijo Noah por decidir usar vestidos

Megan Fox y su esposo Brian Austin Green fueron atacados por los haters hace unos años, luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una fotografía de su hijo Noah, donde el pequeño usaba un vestido de la película Frozen. “No está bien que un niño ande caminado por allí con los tacones de su madre”, fue uno de los tantos comentarios.

En una reciente entrevista para el programa The Talk, la actriz Megan Fox salió en defensa de su hijo de 6 años de edad, mencionando que no es nada agradable que su hijo sea juzgado por decidir usar vestidos en vez de "ropa de niños". Aseguró que tanto ella como su esposo Brian Austin Green, pretenden es que Noah tenga confianza en sí mismo y se sienta cómodo con quien es y con la ropa que se vista, aunque esto no sea del agrado de los demás.

En la charla con The Talk resaltó que Noah es un niño de 6 años muy feliz con la libertad que le han dado.

A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos.

"Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: '¿cómo fue? ¿alguno de los amigos de la escuela te dijo algo?' Yyél me dijo: 'bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos’", contó Megan Fox.

“Pero incluso allí hay compañeros que todavía le dicen 'los niños no usan vestidos’ o 'los niños no visten de rosa', así que ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás”, manifestó la actriz, quien se sorprendió por la reacción de los compañeros de su hijo, ya que se trata de una "liberal y hippie", como ella misma la describió.

La esposa del actor Brian Austin Green contó que Noah muestra interes en la moda; a manera de broma comentó: