Estados Unidos.- Diez años de relación y tres hijos en común no detuvieron a la actriz Megan Fox de irse en contra de su expareja, Brian Austin Green, en una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram debido a que mostró a uno de sus hijos en Halloween en una fotografía que a ella no le pareció ni tantito.

Ahora que la modelo disfruta de su relación junto al rapero Machine Gun Kelly, ha hecho un acuerdo junto a su expareja para ver sobre el bienestar de sus tres hijos, sin embargo, Brian ha hecho algo que sacó de sus casillas a la protagonista de Transformers, haciendo que le deje un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram, declarándole así la guerra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue durante la celebración del reciente Halloween cuando el también productor compartió una fotografía en la red social, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, él se ve disfrazado junto a uno de sus hijos, lo que ha hecho que la actriz se moleste demasiado y decida escribirle algo en la sección de comentarios.

Megan Fox en guerra con su ex, Brian Austin Green; le manda fuerte mensaje. Foto: Instagram

¿Por qué tiene que salir Journey en esta foto? No es difícil recortar a los niños. O elegir una en la que no aparezcan", comienza diciendo Megan Fox. "Yo también celebré ayer un Halloween genial con ellos y fíjate cómo no están en ninguna de mis redes sociales", agregó.

Dicha fotografía, tras haber sido compartida por el actor, fue eliminada y subida, pero en esta ocasión la había recortado para no mostrar a su pequeño y así mantener contenta a su exesposa, demostrando que no quiere tener ningún problema con ella, quien es la madre de sus tres hijos.

Sé que adoras a los niños. Pero no sé por qué los estás usando para posturear en Instagram", argumenta Fox, quien acusa a su expareja de querer hacer creer a los internautas que ella es una mala madre: "Estás demasiado empeñado en crear esta narrativa facilona según la cual soy una madre ausente y tú el padre del año que está eternamente dedicado a los niños", reveló.

Brian Austin Green muestra la relación con sus hijos. Foto: Instagram

Estás con ellos la mitad del tiempo. ¡Enhorabuena, eres una persona increíble! ¿Por qué necesitas que Internet sepa lo muchísimo que te quieren tus hijos?", finalizó la estrella logrando captar la atención de muchos de sus seguidores y sin recibir respuesta alguna entre los comentarios de parte de su ex.

Así fue como Megan Fox dejó de una vez por todas al descubierto la custodia compartida que mantiene, aunque no ha dejado claro si en el acuerdo habían hablado sobre mostrar a sus tres hijos en las redes sociales con la intención de cuidar su privacidad o sólo fue la acción de Green lo que le molestó.

En mayo de este año se dio a conocer que Megan Fox se separaba del actor, y padre de sus hijos, Brian Austin Green después de una década de matrimonio y él mismo lo confirma mediante un podcast. Durante varias semanas se corrió el rumor de que existían problemas entre la pareja, quienes realizaron la cuarentena por separado y tiempo más tarde confirmaron su separación.

Por medio de su podcast de nombre "... with Brian Austin Green", Green reveló: "Siempre la querré... sé que ella siempre me querrá y sé que a lo que respecta a la familia que hemos construido es todo muy especial". Además, reveló cómo fue que se tomó esta difícil decisión: "Ella dijo: 'Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más como yo y que me gustaba más esa experiencia y creo que podría ser algo que valga la pena probar para mí".

Y tras este escándalo, la cantante estadounidense dejó de lado las críticas y comentarios que le hicieron tras anunciar su divorcio con Brian y se dejó ver muy cariñosa en público con su nuevo novio el rapero Machine Gun Kelly, en quien encontró nuevamente el amor.

Machine Gun Kelly y Megan Fox mantienen una relación. Foto: Instagram

Luego de los fuertes rumores que trascendieron sobre estos dos famosos y el video musical que protagonizaron juntos, las fotos tomadas por algunos paparazis en el auto del rapero en Los Ángeles confirmaron su relación. En las imágenes se les vio tomados de la mano saliendo de un bar y besándose frente a los fotógrafos. Luego de ser interceptados por algunos paparazis, la pareja decidió dejar de esconderse y confirmaron su relación con un apasionado beso que acaparó titulares de noticias alrededor del mundo.

En aquel momento, internautas dejaron ver su felicidad de que ella sea feliz de nuevo con otra persona, pero criticaron el hecho de que ha estado saliendo sin ningún tipo de protección ante la pandemia actual por coronavirus.