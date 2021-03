Meghan Markle, Duquesa de Sussex, hace fuerte revelación a Oprah Winfrey: "ya no quería vivir"

El Príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron una entrevista con Oprah Winfrey en la cual, hicieron fuertes revelaciones sobre la Familia Real Británica, encabezada por la Reina Isabel II. En esta charla Los Duques de Sussex han dejado sorprendidas a muchas personas ante sus declaraciones, entre estas sus pensamientos suicidas. La actriz estadounidense y Duquesa de Sussex, confesó que ante su primer embarazo en el Palacio de Buckingham, hubo mucha preocupación sobre qué tan oscura sería la piel de su hijo (Archie) cuando naciera.

Meghan Markle de madre negra y padre blanco, comentó en la entrevista que la cadena de televisión estadounidense CBS y Oprah Winfrey, lograron conseguir con los Duques de Sussex a un año de su salida de la Familia Real, que el Palacio de Buckingham le informó a ella y a su esposo el Príncipe Harry antes de saberse el sexo de su bebé, que su hijo no tendría título de príncipe o princesa y que tampoco contaría con seguridad, a pesar de que los duques eran acosada por la prensa amarillista.

"En los meses previos al nacimiento de Archie, no solo hubo conversaciones sobre cómo no se le daría un título y no habría seguridad, sino también sobre qué tan oscura podría ser la piel del bebé y qué significaría o cómo se vería eso". Otra de las confesiones más fuertes de Meghan Markle, fue el haber tenido pensamientos suicidas durante el tiempo que formó parte de la Familia Real Británica.

Aseguró que en varias ocasiones pidió ayuda al Palacio de Buckingham, con respecto a sus problemas de salud mental, sin embargo, le negaron el internamiento en un centro para recuperarse por la imagen que aquello podía proyectar.

Tuve pensamientos suicidas constantes y claros, ya no quería estar viva, fue un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante.

El Príncipe Harry, hijo del Príncipe Carlos de Gales (primero en la línea de sucesión al trono del Reino Unido), y de la fallecida Princesa Diana de Gales (Lady Di), agregó ante la confesión de su esposa con respecto a los pensamientos suicidas que tuvo. "La familia tiene una mentalidad de: 'esto es lo que es, no se puede cambiar', no tenía en quién apoyarme".

Los Duques de Sussex consideran que hubo "falta de entendimiento y apoyo" por parte de la Familia Real y de los medios. "Tenía miedo de que se repitiera la historia de mi madre", resaltó Harry en alusión a Diana de Gales, quien sufrió depresión y murió perseguida por la prensa amarillista británica. En un momento de la entrevista con Oprah Winfrey, la pareja ha asegurado que ambos salvaron sus vidas mutuamente.

Hace unos días se dio a conocer que el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes recibieron el nombramiento real Duques de Sussex tras contraer matrimonio el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra, definitivamente no regresarán a sus deberes reales. El Palacio de Buckingham envió un comunicado donde se resaltó que Harry renunciará a sus títulos militares honorarios, lo que hace formal la separación de la pareja del Familia Real.

"Tras conversaciones con el Duque (Harry), la Reina (Isabel II) ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la Familia Real, no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público. Por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real", cita el comunicado.