Meghan Markle quiere evitar que sus amigas aparezcan en demanda

La duquesa de Sussex intenta obtener una orden judicial que evite que se publiquen los nombres de cinco amigas en su contencioso jurídico con Associated Newspapers, informó ésta el jueves.

Markle demanda a Associated Newspaper, a su diario Mail on Sunday y a su sitio Mail Online, alegando una violación de la privacidad, a los derechos de protección de datos y de autor, respecto a la publicación de extractos de correspondencia mantenida con su padre, Thomas, tras su boda en 2018 con el príncipe Enrique.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El grupo de prensa argumenta que estuvo justificado publicar estos extractos puesto que estas cinco amigas habían revelado la existencia de la correspondencia en una entrevista anterior concedida a la revista estadounidense People.

Las cinco amigas fueron señaladas como fuentes del artículo en documentos legales presentados por Meghan ante el tribunal el mes pasado.

El grupo de prensa afirma que este artículo le brindó aún más el derecho a publicar los extractos.

Pero la duquesa arguye que ella no estaba involucrada y ahora afirma que Associated amenaza con publicar los nombre de sus amigas, informó Mail Online.

Meghan Markle en un evento público/AP

"Estas cinco mujeres no están siendo enjuiciadas y yo tampoco", dijo en una declaración como testigo. "En todo caso, es el editor del Mail on Sunday quien está bajo juicio".

"Pido respetuosamente al tribunal que trate este caso legal con la sensibilidad que merece, y que impida que el editor del Mail on Sunday infrinja los precedentes y aproveche el proceso legal identificando a estas personas anónimas", solicitó.

A comienzos de este mes, la duquesa afirmaba en documentos legales filtrados, que la familia real la dejó por completo "desprotegida" ante artículos "falaces y perjudiciales" cuando se encontraba embarazada.

En esos documentos también afirmaba que sus amigas estaban "precisamente preocupadas por su bienestar".

.

Meghan y Enrique renunciaron a sus deberes reales de primer rango a comienzos de este año.

Actualmente, la pareja reside junto a su pequeño hijo, Archie, en California, y ha creado una organización sin fines de lucro de apoyo a la educación, la salud mental y el bienestar.

Te puede interesar

El caso de privacidad de Meghan Markle comienza en la corte de Londres

Juez falla contra Meghan Markle en caso de privacidad de los tabloides