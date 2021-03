Meghan Markle revela que Kate Middleton la hizo llorar antes de su boda

Estados Unidos.- Una explosiva entrevista del príncipe Harry y la duquesa de Sussex Meghan Markle con Oprah Winfrey ha sido el tema de conversación durante las últimas horas después de todos los secretos que fueron revelados sobre la familia real, entre estos lo que hizo Kate Middleton y terminó por hacer llorar a la ex actriz estadounidense antes de su boda.

Según relata Meghan en la entrevista, descubrió que no contaba con la protección del palacio de Buckingham como se creía y le hacían creer después de una discusión con Middleton, su cuñada. Una pelea ocurrió en algún momento de mayo de 2018 cuando Markle estaba con los detalles finales para su boda con el príncipe Harry en el castillo de Windsor y lo que vino después fue una polémica total.

Durante aquel momento, la prensa británica aseguró que Markle había hecho llorar a Middleton al no estar de acuerdo con ella en un tema sobre los vestidos que iban a llevar Charlotte, la hija de Kate, y el resto de las niñas que formaban parte del cortejo nupcial, sin embargo, esto fue desmentido por la misma Meghan, quien cuenta cómo sucedieron las cosas realmente.

Tras ser cuestionada por Oprah sobre si hubo alguna situación que hiciera llorar a Kate, ella respondió que no, sino por lo contrario, explicando que fue ella y no su cuñada quien terminó llorando tras una discusión sobre los vestidos de las niñas en la que terminó hiriendo sus sentimientos.

"Un día antes de la boda ella [Kate Middleton] estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de las niñas y me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días y sabiendo y lo que estaba pasando co mi padre no tenía sentido no apoyarme como estaba haciendo todo el mundo", revela la duquesa de Sussex en la entrevista.

Sin embargo, describe a Kate como una buena persona y decidió no darle ya más importancia a la discusión debido a que su cuñada terminó disculpándose con ella y no sería lo justo. "Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho si supiera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad", asegura.

Meses después de la esperada boda, Meghan pasó momentos muy duros debido a que la prensa británica hablaba sobre el tema y aseguraba que era ella quien había hecho llorar a su cuñado, situación que adjudica a que los medios de comunicación siempre buscan enfrentar a cuñadas entre sí.

Entonces fue cuando entendió que no tenía la seguridad de la familia real, pues nadie desmentía dicha información, la cual todos sabían que era falsa y considera que a Middleton le hubiera gustado aclararlo debido a que es una buena persona, pero cree que probablemente en el palacio no se lo permitieron.

"Estoy hablando de cosas sin importancia... pero creo que la narrativa de que hice llorar a Kate [Middleton] fue el comienzo del asesinato de un personaje real. Y ellos sabían que no era verdad... comencé a entender que no sólo no me iban a proteger, sino que incluso estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia", agrega Markle en la entrevista.

