Meghan Trainor y Daryl Sabara anuncian el sexo de su primer bebé

Estados Unidos.- A principios de este mes la cantante pop Meghan Trainor y su esposo, el protagonista del filme infantil Mini Espías, Daryl Sabara, dieron a conocer que estaban en la espera de su primer bebé y antes de finalizar el mes revela también su sexo durante una entrevista con la cantante Kelly Clarkson en su reality show The Kelly Clarkson Show.

La cantante de 26 años y el actor de 28 estuvieron muy nerviosos con la revelación del sexo del bebé y lo confesaron, pues era la primera vez que lo contaban, en la transmisión vemos cómo con una gran emoción revelan que están esperando a un niño y Kelly, junto al público que es visible por medio de pantallas para no estar de forma presencial y así evitar posibles contagios por Covid-19, se emocionan muchísimo.

En la entrevista ella dijo a la presentadora: "No se lo hemos dicho a nadie... lo he guardado para ti Kelly, te amo". Y de forma virtual vemos a Daryl y Ryan Trainor, hermana de la cantante, quienes tuvieron el honor de hacer el grato anuncio: "¡Es un niño!", gritaron muy felices dejando emocionado al público del programa.

Asimismo, Meghan admitió que aún no ha comprado nada para su bebé, ya que está a mitad del camino todavía, pero explica que no sabe cuándo es el momento indicado para comenzar a comprar las cosas y que la gente quiere ayudarle con eso, pero ella confundida se pregunta: "¿Voy a tener dos cunas? ¿Qué hago? ¿Ayúdame?".

Por otro lado, Daryl, quien es conocido por protagonizar los filmes de Mini Espías (Spy Kids) en 2001, cuando tenía ocho años y compartía créditos con Antonio Banderas y Carla Gugino, acudió a su Instagram para revelar la noticia de que está esperando un niño junto a su esposa y aseguró que ella "va a ser la mejor madre".

Fue durante su participación sorpresa en el show de Today en donde Meghan reveló la noticia de su embarazo, en donde habló sobre sus inmensas ganas de convertirse en madre, lo que había esperado desde hace mucho tiempo y agregó que quiere tener "la mayor cantidad de bebés en el mundo", demostrando ser una mujer con un gran instinto maternal y con ganas de expandir su familia rápidamente.

Recordemos que para Meghan Trainor y Daryl Sabara convertirse en padres era uno de sus principales objetivos desde hace mucho tiempo, incluso, antes de casarse en 2018, tanto que la cantante tenía en mente la maternidad antes de su boda. "¡Quiero algunos hijos! ¡Quiero niños!", le dijo Trainor a People en 2018. "Ambos estamos emocionados por ello. Ambos vemos constantemente videos y lecciones de bebés en YouTube, como 'Cómo cuidar a un bebé'. No estamos preparando todos los días", agregó.

Meghan Trainor y Daryl Sabara anuncian el sexo de su primer bebé. Foto: Instagram

Las estrellas Meghan Trainor y Daryl Sabal se casaron en diciembre del 2018 en Los Ángeles, California, con sólo cien asistentes a la celebración. Curiosamente su boda fue el día del cumpleaños número 25 de la cantante. La pareja tuvo su primera cita gracias a una amiga en común, la actriz Chloë Grace Moretz y en 2017 se comprometieron frente a la familia de ella en Palm Springs y desde ahí todo ha sido amor y una vida color de rosa.

Pese a ser una mujer casada, Meghan Trainor no ha dejado de lado su carrera artística en el ámbito musical, después del lanzamiento de su primer álbum "Title", el cual tuvo éxitos como 'All about that bass' y 'Lips are movin', se ha enfocado en seguir adelante con proyectos musicales como "Thank You" y recientemente "Treat Myself", este último con algunos problemas de lanzamiento, por lo que fue retrasado en distintas ocasiones, pero finalmente llegó de forma física a las tiendas y digital a las plataformas de streaming el 31 de enero de este año.