Meghan y Harry producen su primera serie animada en Netflix con David Furnish

Estados Unidos.- Meghan Markle, duquesa británica, anunció la creación de su primera serie de animación para la plataforma de streaming Netflix, de la cual será productora ejecutiva.

Archewell Productions creada por el duque, el príncipe Harry, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunció este miércoles la creación de la serie familiar centrada en las aventuras de una niña de 12 años, que se inspira en las mujeres influyentes a lo largo de la historia.

La serie, con título provisional "Pearl", es una de las primeras producciones anunciadas por Netflix y la pareja británica, quienes el año pasado dejaron sus obligaciones reales y se mudaron a California, Estados Unidos.

"Como muchas chicas de su edad, nuestra heroína Pearl está en su viaje de autodescubrimiento mientras intenta superar los desafíos diarios de la vida", escribió Meghan Markle en un comunicado.

"Estoy encantada de que Archewell Productions, asociada con la poderosa plataforma de Netflix, y estos increíbles productores, les traigan juntos esta nueva serie de animación, que celebra a las mujeres extraordinarias a lo largo de la historia", indicó.

Hasta el momento no se ha informado una fecha tentativa para el lanzamiento de la serie producida por la empresa productora del príncipe Harry, hijo de la reina Isabel II de Reino Unido, y Meghan Markle en la plataforma de Netflix.

Archewll Productions reveló que la serie "Pearl" estará producida por Meghan Markle junto al director de cine David Furnish, pareja del cantante británico Elton John, así como Carolyn Soper (Sherlock Gnomes), Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?), Dan Cogan (Ícaro) and Amanda Rynda (The Loud House).