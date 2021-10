"Mejor cuida a tu bebé, tontita", cuando Pati Chapoy arremetió en cadena nacional contra Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados supuestamente de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. A raíz de esto, varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales, han "revivido" algunas de las controversias que ha protagonizado la conductora de televisión, quien ha formado parte de programas como "Ventaneando" en TV Azteca y "Hoy" en Televisa.

Hace varios al defender a su entrañable amiga Galilea Montijo, la periodista Pati Chapoy arremetió en su contra ante las cámaras de "Ventaneando". ¿Qué fue lo que pasó?

Todo ocurrió en el 2011 durante la boda religiosa de Galilea Montijo y el político Fernando Reina Iglesias. Reporteros de "Ventaneando" acudieron al lugar para cubrir el enlace matrimonial de la conductora estelar de "Hoy", sin embargo, no se les permitió el acceso, pues el evento había sido vendido a una revista.

En Twitter Pati Chapoy expresó su molestia y aseguró que el equipo de TV Azteca había sido agredido. Al respecto la también actriz de telenovelas Galilea Montijo, expresó en esta misma red social:

"Qué triste que Pati Chapoy diga que los mandamos golpear. Pati, no es cierto, no hemos salido del hotel y si no los invitamos es por evitar estos malentendidos, sólo es una revista la que tiene el evento, porque esta revista es la que siempre nos ha respetado".

Ante esto Inés Gómez Mont, quien hoy en día es comadre de Galilea Montijo (es la madrina de bautizo de su hija María), salió en su defensa. Vía Twitter externó que no valía la pena contestarle a Pati Chapoy y a su gente, "ahora resulta que como no la convocaste inventa cosas, disfruta tu día".

Las comadres Galilea Montijo e Inés Gómez Mont.

La cosa no terminó ahí. En el programa "Ventaneando" Pati Chapoy manifestó que varias personas que no tenían velo en el entierro, como coloquialmente se dice, se sumaron a esta "pelea" con Galilea Montijo, entre ellas, Inés Gómez Mont.

"Los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos, no con esas estupideces de Twitter, como una jovencita muy tonta, por cierto, que se subió a una pelea que no le correspondía, mejor cuida a tu bebé, tontita".

Cabe resaltar que Inés Gómez Mont se convirtió en persona non grata para Pati Chapoy y TV Azteca, cuando se fue a trabajar a la competencia: Televisa.

Por otra parte, tras darse a conocer que un juez federal del Estado de México, había girado una orden de aprehensión contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, surgieron los rumores de que la pareja estaba prófuga de la justicia. Hace unos días en un comunicado que publicó en sus redes sociales, la comadre de Galilea Montijo informó:

"Esos hechos son absolutamente falsos, es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista, me parece una injusticia".

La ex conductora del programa "Hoy" dejó muy en claro que jamás ha robado un peso y que no recibió dinero de manera ilícita. "Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo, bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado".

