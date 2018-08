Mel B ingresa a rehabilitación por adicción al alcohol y sexo

La ex Spice Girl y actual jurado de America’s Got Talent, Mel B, reveló que decidió ingresar a un centro de rehabilitación para lidiar con sus problemas con el alcohol y su adicción al sexo.

Mel B declaró al diario británico The Sun:

He tomado la decisión de entrar en una terapia adecuada en las próximas semanas.

Are you ready for @agt tonight? Una publicación compartida de Mel B (@officialmelb) el 21 Ago, 2018 a las 5:00 PDT

Asimismo agregó que los últimos meses han sido “increíblemente difíciles” para ella. Recordemos que Mel B se divorció de Stephen Belafonte, tras una tormentosa relación.

He estado trabajando con un escritor en mi libro Brutally Honest (Brutalmente Honesta, en español), y ha sido increíblemente traumático revivir una relación emocionalmente abusiva y enfrentar tantos problemas de mi vida.

What? @gary_90210 Una publicación compartida de Mel B (@officialmelb) el 29 Jun, 2018 a las 5:03 PDT

“A veces es muy difícil lidiar con todas las emociones que siento, pero el problema nunca ha sido sobre el sexo o el alcohol, está debajo de todo eso. Soy plenamente consciente de que he estado en un punto de crisis. Nadie me conoce mejor que yo, pero estoy lidiando con eso”, añadió la ex Spice Girls, asegurando que sus problemas se derivan de un trastorno por estrés postraumático.

Además, afirmó que con su testimonio pretendía ayudar a otros. “Estoy hablando de esto porque este es un problema que afecta a mucha gente”, expresó.

Todavía estoy luchando, pero si puedo arrojar luces sobre el tema del dolor, el trastorno de estrés postraumático y las cosas que hombres y mujeres hacen para enmascararlo, lo haré.

Según The Sun, sus cercanos afirman que la estrella tenía borracheras descontroladas y muchas parejas sexuales.