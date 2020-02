Melanie, la hija de Alicia Villarreal, confiesa de quién está enamorada

Melanie Carmona Villarreal, la hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, y quien ya tiene 20 años de edad, confiesa estar muy enamorada y ser correspondida por un joven deportista.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando con Pati Chapoy, la hija de Alicia Villarreal se sincera y revela que está muy enamorada de Patrick Ogam, un joven de su edad.

A Melanie le gusta mucho el futbol y apoya mucho a su apuesto novio en su carrera en el mundo del deporte.

Y sus famosos padres están contentos de que ella esté ilusionada y enamorada.

Y a través de su cuenta personal de Instagram, Melanie coloca con frecuencia imágenes suyas en las que aparece al lado de su pareja sentimental.

Por otro lado, en la misa entrevista, Melanie revela que sí le gustaría hacer una carrera en el espectáculo y por lo pronto ya debutó como modelo en Monterrey.

Me gustaría estar en el ambiente artístico, pero aún no estoy segura del todo, si me dieran a elegir, me iría por el Regional Mexicano, como mi mamá.