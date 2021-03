Melenie Carmona, Yuridia y varias más, son las valientes mujeres que han denunciado abuso sexual

Desde hace varias semanas han sido muchas las famosas quienes tomaron la valiente decisión de "romper el silencio", para levantar la voz y denunciar haber sido víctimas de acoso y/o abuso sexual. A través de sus respectivas cuentas en Instagram o mediante entrevistas para algún programa de televisión, actrices como Eréndira Ibarra, Niurka Marcos y Natasha Dupeyrón han hablado al respecto, así como las cantantes Yuri y Yuridia, ex participante de la cuarta generación de La Academia.

Uno de los recientes casos de acoso sexual que fueron denunciados, fue el Melenie Carmona hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal. Su historia la contó ayer lunes en el marco del Día internacional de la Mujer. Su desagradable vivencia ocurrió el 12 de noviembre de 2016; su acosador fue un familiar cercano (se desconoce de momento si de parte de su papá o mamá), a quien consideraba su hermano mayor.

Melenie Carmona estaba al cuidado de esta persona; la noche que ocurrió el acoso sexual él durmió en su habitación con el pretexto de que había escuchado unos ruidos en la casa y por seguridad, se quedaría a dormir en la habitación de la hija de Alicia Villarreal. La joven lo único que recuerda "fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme". Recientemente su papá Arturo Carmona se enteró; en sus redes sociales dio a conocer que procederán legalmente en contra de esta persona.

En enero pasado la actriz mexicana Eréndira Ibarra, quien participó en las exitosas series de Netflix "Sense8" e "Ingobernable", relató en sus redes sociales que no hace mucho participó en una serie donde tuvo que trabajar con la persona que había abusado sexualmente de ella. Ante esto fue con su agencia y con la misma producción de dicha serie, para contarles lo que este actor le había hecho tiempo atrás, sin embargo, nada pasó.

La hija del periodista y productor de televisión Epigmenio Ibarra, resaltó que las mujeres que estaban en dicha producción la salvaron, la cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, la abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, "sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras)". Al final de cuentas terminó este proyecto actoral con la misma satisfacción de cualquier otro "pero con una sensación extraña, el productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no les importó y eso nunca lo olvidaré".

Por su parte la actriz Natasha Dupeyrón, a principios de febrero pasado compartió una serie de videos en las stories de su cuenta en Instagram, donde habló del abuso sexual que sufrió. Comentó con lágrimas en sus ojos, que no era fácil para muchas mujeres y para ella, hablar sobre esto y que para hacerlo, se requiere de mucho valor, "y porque creo que todo eso a su debido tiempo".

La actriz a quien vimos en la serie de Netflix "La Casa de las Flores", en el personaje de "La Chiquis" Corcuera, agradeció "a todas las chicas que hablan y denuncian, porque nos motivan a todas a no quedarnos calladas y a no sentirnos solas y a no sentirnos una mierda. No nos vamos a quedar calladas".

"Después de todo soy sobreviviente", expresó Yuridia ante el acoso sexual

En la reciente conmemoración del Día internacional de la Mujer, no solo Melenie Carmona dio a conocer su historia de acoso sexual, sino también la cantante mexicana Yuridia. En un post en su perfil de Instagram, publicó una fotografía de su infancia resaltando que a esa edad (como a los 5 o 6 años de edad) supo lo que era el acoso sexual (abuso infantil). Compartió que estaba en casa de una vecina jugando con una amiguita a las muñecas.

De un momento a otro se quedó sola y fue cuando entró el hermano mayor (de 18 años de edad) de su amiga. "Se bajó los pantalones y mientras me miraba a los ojos y se reía, se comenzó a tocar de forma explicita".

Ese día estoy segura que tenía un ángel que me cuidaba pues el hermano mayor de mi vecina se cansó de hacer lo que estaba haciendo, se subió el pantalón y se fue, no me puso ni una mano encima o quizás no alcanzó a hacerlo.

Asimismo Yuridia sorprendió a sus miles de seguidores, al confesar que esa no fue la única vez que sufrió acoso sexual. La ex integrante del reality musical La Academia de TV Azteca, agradeció a todas las mujeres quienes han salido a las calles a luchar por lo que les pertenece, "la seguridad de saber que nada malo nos tiene que pasar solo porque somos mujeres".