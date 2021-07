Melenie Carmona defiende a su papá Arturo Carmona, de los supuestos besos inapropiados que le dio

Hace unos días Arturo Carmona publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos junto a su hija Melenie Carmona, con motivo de su cumpleaños número 22. "Arrancando la semana de la mejor manera, motivado y muy contento, te amo", expresó en su post.

Melenie Carmona es hija de la cantante Alicia Villarreal (ex integrante de Grupo Límite) y del actor de telenovelas Arturo Carmona. En dichas imágenes que publicó el también ex futbolista, se ve a un amoroso padre demostrándole todo su cariño a una hija, sin embargo, hubo personas que dijeron que esas muestras de afecto era inapropiadas.

Arturo Carmona aparece en los videos que compartió "comiéndose" a besos a su hermosa y adorada hija.

Leer más: Shakira luce cuerpazo, derrier y habilidades para el surfeo, en su nuevo video "Don't wait up"

Ante las críticas recibidas, Melenie Carmona salió en defensa de su papá Arturo Carmona. En una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en las stories de su cuenta en Instagram, a la hija de Alicia Villarreal le preguntaron: "¿qué opinas de los que critican a tu papá por las fotos donde sales besándolo y abrazándolo?".

La respuesta de Melenie Carmona fue muy clara: "sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé hubo más y la verdad no me interesa".

Pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña.

Leer más: Pablo Montero irrumpe en casa de su ex Carolina Van Wielink; pide que le devuelva su comedor (VIDEO)

Anteriormente Arturo Carmona en su perfil de Instagram respondió a las críticas en su contra, por las muestras de afecto a su hija Melenie.

"Estás bien loco y enfermo. ¿Tú piensas que estoy besando a mi hija en la boca? Porque no es así, de verdad ya retírate mi amigo de escribirme, estás bien mal, no entiendes del amor de padre e hija, es mejor cerrar la boca ante la ignorancia", le escribió el actor a un usuario de Instagram.

Varios de los fans de Arturo Carmona también salieron en su defensa: "el amor que un padre le demuestra a una hija con besos y abrazos no tiene nada de malo, al contrario, es lo más bello y puro que existe".