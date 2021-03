Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, revela haber sufrido acoso sexual

Melenie Carmona, hija del actor Arturo Carmona y de la cantante Alicia Villarreal, hizo una fuerte y valiente revelación en sus redes sociales. Contó haber vivido un desagradable momento en el cual sufrió acoso sexual de parte de un familiar, a quien la joven consideraba como su hermano mayor. En esta confesión que llevó a cabo en el Día internacional de la mujer, señaló que esta desagradable vivencia ocurrió el 12 de noviembre de 2016.

La hija de Alicia Villarreal manifestó que toda la familia está en la creencia que la persona que la acosó sexualmente, es una persona responsable, un bueno niño, trabajador y honesto. "Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor", expresó. De acuerdo con el relato de Melenie Carmona, su familiar fue a dejar a su novia a su casa. A su regreso tocó la puerta de la habitación de Melenie, diciéndole que había escuchado ciertos ruidos y que por seguridad, se quedaría a dormir en su habitación. "Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar", exclamó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme.

Leer más: "Me sentó en sus piernas, me tocó y se movía", Niurka Marcos confiesa acoso sexual de un vecino

La hija del conductor de televisión y actor mexicano Arturo Carmona, estuvo encerrada en el baño por dos horas, llorando en estado de shock. Cuando se armó de valor para salir y confrontar a su acosador, este ya no estaba en la casa. Posteriormente Melenie Carmona se comunicó con sus papás. "Fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como una estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fue mi culpa".

La joven señaló que lo peor de todo esto, es que tiene que seguir viendo a esta persona todas las navidades ya que hasta el día de hoy, su abuela no sabe nada de esta situación. Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé". Melenie Carmona contó haberse quedado totalmente paralizada cuando ese familiar la estuvo tocando inapropiadamente.

No podía creer que tu que era como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos, me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, me arrepiento de no haber tenido el valor de pararme, moverme o golpearte, ya que tu tomaste eso como excusa.

Asimismo mencionó en el escrito que compartió en sus redes sociales, que muchas veces tuvo que aguantarse las ganas de llorar y hacerse la fuerte cuando tenía que verlo. Para ella también fue muy doloroso ver que varias de las personas que sabían lo sucedido, trataban a esta persona como si nada hubiera pasado.

Arturo Carmona reacciona ante el acoso sexual que sufrió su hija

Al final de su publicación expresó: "hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años, gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú, soy yo misma y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días".

Leer más: Suspenden a Gonzalo Peña de ¿Qué le pasa a mi familia?, tras supuesta complicidad de abuso sexual

Melenie Carmona resaltó que su papá Arturo Carmona se enteró hasta el día de hoy, del acoso sexual que sufrió. En su post el actor originario de Monterrey, Nuevo León, publicó el siguiente mensaje:

Melenie, con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por que no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mi, y que esto no se queda así.

Arturo Carmona agregó: "se que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, nunca más mi niña, nunca más. Te veo en un rato más, aquí estoy, te amo".