Melenie Carmona pide perdón a la cantante Alicia Villarreal: "no fue mi intensión exponer a mi mamá"

Melenie Carmona, hija del actor Arturo Carmona y de la cantante Alicia Villarreal, compartió en su feed de Instagram un escrito para hacer algunas aclaraciones con respecto al acoso sexual que denunció el pasado Día internacional de la Mujer. Muchos usuarios de redes sociales se lanzaron en contra de la ex integrante del grupo musical Límite, criticándola por supuestamente no haber apoyado a su hija cuando le contó lo que había vivido.

De acuerdo con la joven en su momento estaba aterrada ante lo ocurrido con un familiar cercano, no deseaban pararse en un juzgado y revivir esa desagradable vivencia. Melenie Carmona está consciente de que las cosas se tenían que denunciar en su momento, pero no quería ni siquiera hablar del tema y su mamá Alicia Villarreal "con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía me entendió y me apoyó, decidió respetar mi decisión".

En muchas ocasiones la cantante originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, le insistió a su hija hablar sobre su acoso sexual. "Y eso no la hace una mala madre, como injustamente lo han estado diciendo, de hecho me insistió mucho de hablarlo con mi papá, pero fui quien decidió hacerlo hasta ahora, ella nunca dejó de estar a mi lado".

En una parte del relato que compartió hace unos días, Melenie Carmona mencionó que desde su acoso sexual, tuvo que estar frente a frente con su acosador en las celebraciones de Navidad junto a su familia, pues su abuela no sabe nada de lo ocurrido debido a sus problemas de salud. Ante esto muchos usuarios de redes sociales tacharon a Alicia Villarreal de "mala padre", asegurando que prefirió a la familia en vez de apoyar a su hija, por el hecho de permitir que Melenie estuviera cerca de su acosador.

La hija del actor de telenovelas Arturo Carmona, dejó muy en claro que su progenitora solo apoyo sus decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, "porque sin duda ha sido una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá, yo fui clara y concreta con todo lo que sucedió y compartí, de la historia hay más que no sentí la necesidad de contar, lo importante es que ya tuve el valor de decirlo".

Melenie Carmona resaltó que hasta hoy se sintió lista y tuve el coraje de dar el siguiente paso, de hablar de su acoso sexual con su papá y las cosas ya están siendo tratadas como se debe, porque yo así lo decidió.

Ahora que sumo a mi papá a esto junto con mi mamá y Cruz me siento fuerte, respaldada y empoderada para seguir apoyando a las mujeres. No se queden calladas como yo lo hice al principio, tengan el valor, yo las apoyo.

Asimismo se disculpó con su mamá. "El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas y al no platicar detalles innecesarios, no significa que mi mamá no haya hecho nada. No fue mi intensión exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque si lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor, no ha dejado de estar a mi lado". Melenie señaló sentir mucha tristeza y mucha impotencia, por el rumbo que tomaron las cosas.

Ante estas nuevas declaraciones, el actor mexicano Arturo Carmona le escribió un mensaje a su hija, donde le dice lo orgulloso que estaba de ella, "de la mujer que te has convertido, eres un ejemplo de fortaleza y enseñanza, sigo aprendiendo mucho de ti mi niña, te amo con toda mi alma, aquí estamos y seguiremos siempre para ti, eres una fregona ❤️".