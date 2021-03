Melenie Carmona sale en defensa de su mamá Alicia Villarreal, ante críticas al revelar acoso sexual

La cantante Alicia Villarreal ha recibido muchas críticas en redes sociales, luego de que su hija Melenie Carmona diera a conocer haber sufrido hace cinco años acoso sexual de parte de un familiar, a quien consideraba su hermano mayor. La joven manifestó que varias personas de su familia supieron lo que había sucedido, sin embargo, no se hizo nada en contra de su acosador por cuestiones de la salud de su abuela.

Cabe mencionar que Melenie Carmona, fruto de la relación amorosa que tuvieron el actor Arturo Carmona y la cantante Alicia Villarreal, no mencionó a que parte de su familia pertenece la persona que la acosó sexualmente en noviembre de 2016. Muchos usuarios de redes sociales han deducido que se trata de alguien de la familia de la ex integrante del grupo Límite.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fue mi culpa y lo peor de todo, es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de 'chingaquedito' todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe", manifestó Melenie Carmona en un post que publicó ayer lunes en su feed de Instagram.

Leer más: Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, revela haber sufrido acoso sexual

Ante su revelación varios usuarios de redes sociales han criticado a la cantante Alicia Villarreal; con motivo del Día internacional de la mujer publicó el siguiente mensaje: "quiero decirles a todas las mujeres que sean las jefas de su vida, que decidan cómo quieren vivir, que sean felices, porque nosotras las mujeres somos maravillosas". Usuarios de Instagram expresaron: "no puedo creer que Alicia no denunció al abusador, sino que hizo que su hija siguiera conviviendo con él", "prefirió (Alicia) a su familia en vez de a su hija, que decepción" y muchos más comentarios similares.

Melenie Carmona mencionó que tras el acoso sexual que sufrió, se puso en contacto con su mamá. "En el instante que su hija le llamó llorando, contándole el abuso del familiar, debió dejarlo en evidencia y meterlo en la cárcel", manifestó otro usuario de Instagram en la publicación que hizo Alicia Villarreal. "Tú hija también es la mujer de hoy, cuídala", "que se le haga justicia a tu hija, comienza por meter a la cárcel a quien la violento sea quien sea, y entonces no cambiaras el mundo, pero cambiarás el mundo de tu hija, justicia para tu hija", son más de los comentarios al respecto.

Foto: Instagram @lavillarrealmx

Ante las críticas que ha recibido Alicia Villarreal, su hija Melenie Carmona salió en su defensa. En las stories de su cuenta en Instagram escribió: "no conté lo que mis papás hicieron porque está de más, jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí, intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo, estuve de acuerdo con eso".

No necesitó que digan que mis papás no estuvieron para mí, ni que mi mamá no se que cosa, ella estuvo para mi siempre, me tocaron los mejores papás del mundo.

¿Cómo ocurrió el acoso sexual que sufrió Melenie Carmona?

Melenie Carmona relató haber quedado al cuidado de esta persona que la acosó sexualmente, pues la familia lo tiene en el concepto de ser responsable, un bueno niño, trabajador y honesto. Su acosador fue a dejar a su novia a su casa; a su regreso tocó la puerta de la habitación de Melenie, diciéndole que había escuchado unos ruidos y que por seguridad, se quedaría a dormir en su habitación: "yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tu nada más no te quitabas, sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme".

Luego de dos horas de estar encerrada y llorando en baño, salió a confrontar a su abusador pero este ya se había ido.

Leer más: Tomarán acciones legales, anuncia Arturo Carmona tras abuso sexual a su hija Melenie

Por su parte Arturo Carmona, quien se enteró recientemente de lo ocurrido, publicó un comunicado en sus redes sociales donde dio a conocer que procederán legalmente en contra del acosador de su hija. "El dolor que está pasando mi hija y mi familia es tan grande, que agradecemos enormemente todas las muestras de cariño y apoyo de miles de personas para con los hechos que denunció mi hija el día de ayer, en consecuencia, hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes".

El actor de telenovelas expresó que su hija tiene todo el apoyo y respaldo, "el dolor es mucho y no voy a dejar pasar esta situación".