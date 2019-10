Melenie, hija de Alicia Villarreal, vivió intento de abuso sexual

Arturo Carmona contó en una entrevista para el Programa Hoy, que su hija Melenie Carmona (fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal), sufrió hace unos días un intento de abuso sexual en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El actor señaló que su hija quedó afectada por lo ocurrido.

“Pasó una situación no muy agradable de seguridad en el caso de mi hija, iba llegando a la universidad y se le acercó una persona y no quiero decir ni siquiera las palabras, pero la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella y gracias a Dios no pasó a más. Mi hija está bien, está muy nerviosa, con muchos miedos, temores”, comentó Arturo Carmona.

Melenie Carmona tiene moretones ocasionados por los jaloneos que tuvo con la persona que quería hacerle daño.

Afortunadamente no pasó a más, logró salirse, zafarse, está maltratada, está con moretes, con lesiones en el brazo estuvo forcejeando.

En la entrevista para el Programa Hoy, Arturo Carmona contó que tanto él como Alicia Villarreal acompañaron a su hija a poner una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Fuimos a levantar denuncia de todo esto, para que no pase desapercibido. Esto sirve de experiencia para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes que no se confíen de dónde anden.

Hasta el momento la cantante Alicia Villarreal no ha comentado algo sobre el lamentable momento que vivió su hija Melenie.