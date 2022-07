Melissa Barrera: series y películas donde ha participado la actriz mexicana

"Cuando era chica era una gran fan del terror, me obsesionaban las películas de terror y soy una gran admiradora de Neve (Campbell) y Courteney (Cox). Durante el rodaje, trataba de ser profesional, pero sentía como si estuviera soñando", manifestó Melissa Barrera en una entrevista para Entertainment Weekly, con respecto a su protagónico en "Scream 5", donde interpretó el personaje de Sam Carpenter.

A continuación, te comparto otras series y películas en las que ha participado Melissa Barrera , ex participante de la novena generación de La Academia , reality show de TV Azteca.

Es muy fácil para la industria simplemente ponernos en la esquina, mantenernos en un carril lateral y sólo darnos ciertas oportunidades que han designado para nosotros, si no luchamos para llegar a los carriles centrales, nos mantendrán todo el tiempo al margen.

