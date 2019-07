Melissa Galindo habla sobre supuesta boda con Yolanda Andrade

México.- La cantante Melissa Galindo aclaró los rumores del supuesto matrimonio con la conductora Yolanda Andrade, quien recientemente decidió salir del clóset y reveló que estuvo casada con una mujer muy famosa, sin decir su nombre.

A raíz de esta declaración, se ha especulado que Melissa Galindo es la mujer con quien la sinaloense contrajo matrimonio en Ámsterdam (Alemania), pues supuestamente habrían sido pareja en 2016.

En el programa de espectáculos De primera mano, la cantante fue cuestionada sobre si estuvo casada o no con la conductora de "Montse & Joe", y además aclaró el significado de un anillo tatuado que tiene en el dedo anular de la mano izquierda.

Yo nunca me he casado, es sí les dejo claro. Este (anillo) es mío, es propio, es compromiso a mí misma, es amor propio", aseguró Galindo.

Durante la entrevista, la famosa cantante dijo que nunca ha estado a punto de casarse, pues hasta ahora no ha recibido ninguna propuesta.

"Nunca he estado cerquita, nunca me han propuesto. Nada, de nada, de nada", sostuvo.

A pesar de que Melissa se negó a seguir hablando del tema, afirmó que sí cree en el amor y espera algún día formar una familia. "Sí tengo el sueño de casarme, de tener una familia", mencionó.

Cabe recordar que Yolanda Andrade confesó hace poco que se casó de manera simbólica hace unos años, pero hasta ahora no ha querido revelar la identidad de la famosa mujer con la que mantuvo esa relación, pues dijo, no tiene la autorización para hacerlo público.

Usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a la primera actriz Verónica Castro como "la famosa mujer" con quien Yolanda se casó. Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la conductora dijo:

Es que es un rollo, andan de repente muy perdidos sobre quién fue mi esposa, en ese momento yo dije que es una mujer muy exitosa, es sí muy exitosa en todos los sentidos y no estoy autorizada, no sé, no hemos platicado bien porque, es que es mamá".

"No se sorprendan, bueno se van a sorprender más cuando se enteren con quién. No, no, no puedo decir, todavía no me ha autorizado", agregó.

De igual forma, se comenzó a especular que posiblemente era Melissa Galindo con quien estuvo casada, sin embargo, ella sostuvo que nunca ha estado casada.

