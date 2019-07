Melissa Galindo, la supuesta ex esposa de Yolanda Andrade

Montserrat Oliver reveló sin querer queriendo un capítulo muy especial en la vida de su gran amiga Yolanda Andrade. La conductora sinaloense se casó hace un tiempo con una famosa muy conocida. Aunque anteriormente se dijo que se trataba de Verónica Castro, ahora ha surgido el nombre de Melissa Galindo.

En un encuentro con varios medios de comunicación la hermosa Yolanda Andrade confesó: “sí me casé en Ámsterdam (Alemania), me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy muy bonito, estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá, si ella me autoriza decirlo algún día, creo que hay fotos de la boda y video”.

La conductora de “Monse & Joe” recalcó que no podía revelar la identidad de la mujer con quien contrajo matrimonio de manera simbólica. "No puedo decir quien es esa persona, yo no, yo si me puedo liberar y hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella, porque ella es una figura pública y es muy famosa, entonces yo no puedo decir 'fulana' si a ella no le preguntado".

Según el portal Radio Fórmula, habría sido con Melissa Galindo la famosa con quien Yolanda Andrade se habría casado.

En aquel momento, Yolanda y Melissa compartieron una imagen de sus manos con sus anillos de boda y la Virgen de Guadalupe en sus redes sociales, y la fotografía tenía el siguiente mensaje: “cubre con tu manto sagrado nuestro amor”. Cabe señalar que dicho post lo borraron de sus redes sociales posteriormente.

Las fotos de Yolanda Andrade y Melissa Galindo que compartieron y luego borraron de sus cuentas de Instagram.

Hasta el momento Melissa Galindo no ha comentado nada al respecto.

¿Quién es la supuesta ex esposa de Yolanda Andrade? Es originaria de Culiacán, Sinaloa. Ha participado en dos ocasiones en La Voz México, donde fue alabada por jurados del programa, artistas de la talla de Miguel Bosé y Beto Cuevas.

Cuenta con varios años de trayectoria artística siendo corista de artistas como Belinda y Kalimba. Asimismo ha lanzado varios temas. Melissa no se remite exclusivamente a la música, ya que también ha fungido como presentadora de televisión en los programas Ritmo-son y Ritmo-top.

Inició su romance con Yolanda Andrade en 2016. Terminaron su relación amorosa al parecer porque Melissa Galindo le fue infiel con su baterista Guillermo Escalante.