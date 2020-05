Melissa narra cuando Televisa quiso demandarla por ser fan de Adal Ramones

Adal Ramones se volvió trending topic en Twitter luego del hilo que publicó la usuaria @Melissssa, quien desde los 15 años de edad es una fiel fan del conductor de televisión. En dicho hilo esta persona contó el porqué de tanta admiración hacia Adal y asimismo, mencionó que su fanatismo le pudo costar una supuesta demanda por parte de Televisa.

"Con 15 años de edad aprendí HTML y en 1999 abrí una página (en un dominio tipo Geocities) e inauguré la página de Adal Ramones, yo misma escaneé todos mis recortes, subí todas mis anécdotas, puse su biografía y toda la información que sabía de Adal", comentó Melissa en el hilo wn Twitter, mencionando que era lo mínimo que podía hacer por ser la fan número uno de Adal.

Mi página era la única que contenía un chingo de información sobre Adal Ramones. Diariamente recibía entre 100 y 200 correos de gente de todo Latinoamérica que me agradecían por que les parecía súper padre.

Les voy a contar como POR SER FAN DE ADAL RAMONES, TELEVISA CASI ME DEMANDA.

Pero un día, Melissa recibió un correo de un supuesto ejecutivo de Televisa, donde le pedían que debía borrar de manera inmediata su página de Adal Ramones debido a que no era un sitio oficial. "Si no quitas la página nos veremos forzados a iniciar una demanda en tu contra por infringir derechos de autor, y porque que no estás autorizada a tener una página de Adal Ramones, ya que él pertenece a Televisa".

Melissa siguió contando: "pero, no tumbé el sitio, dejé el portal activo e hice un escrito larguísimo donde explicaba que sólo tenía 15 años, que era fan de Adal, que no era justo que me obligaran a quitar la página. También expuse que no entendía por qué Televisa quería demandarme y exhibí los mails".

Pero esto no terminó ahí, Melissa comenzó a recibir muchas muestras de apoyo y su historia llegó al programa Ventaneando y como era de esperarse, Pati Chapoy arremetió en contra de Televisa por supuestamente estar amenazando a una joven de 15 años por simplemente demostrar su fanatismo a Adal Ramones de esta manera.

La producción de "Otro Rollo" de Adal Ramones se puso en contacto

Posteriormente una persona de la producción del entonces programa "Otro Rollo", se comunicó con ella para ofrecerle unos boletos para asistir al show y ahí mismo se le pediría una disculpa pública, sin embargo, Melissa rechazó esta oferta ya que estaba con el corazón roto.

"Muchos me dicen que debí haber regresado a Otro Rollo a recibir mis disculpas, pero entiendan: estaba bien morra, no tenía lana y tenía que convencer a mis papás que me llevaran al D.F. otra vez (ya que vive en Tampico, Tamaulipas), y eso estaba difícil. Siempre quise contar esta anécdota completa, de hecho ayer se la conté a mi esposo, porque el no se sabía todos los detalles. Lo único que puedo concluir es que no me arrepiento de haber sido fan de Adal y que me siento afortunada de que hablaran de mí en Ventaneando".

Para sorpresa de Melissa, el hilo llegó hasta Adal Ramones quien le mandó este mensaje: "leí todo el hilo y la historia es increíble. Obvio sé la mayor parte de ella, pero leerla ahora fue increíble, nunca quítaste el dedo del renglón y eso me encantó".

Te deseo lo mejor en la vida que ahora llevas, que tú y la familia que has formado estén muy bien.

