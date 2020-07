“Melo” Montoya le apuesta a los conciertos digitales

Mazatlán.- Sin.- Te imaginas una app donde pagues por ver el concierto de tu banda favorita desde la comodidad de tu casa? Esto pasó de ser de un sueño a la realidad el pasado 2 de julio cuando por primera vez, la banda regiomontana Jumbo estrenó Streamtime, y presentó un espectacular show desde la terraza del Pabellón M, en Monterrey.

Una realidad

El confinamiento por la pandemia que provocó el coronavirus fue el detonante para que Ismael “Melo” Montoya, quien se dedica a la creación y promoción de los festivales, como el Machaca Fest, el Festival de la Catrina, Pa’l Norte y mucho más, junto con un equipo de expertos y mucha creatividad, crearan la plataforma, que ya está siendo conocida como “la del relámpago amarillo”.

“No quisimos arriesgar a los artistas y empezamos a pensar en que hacemos. En marzo comenzó la lluvia de ideas y empezamos a invertir junto con un equipo de tecnólogos muy grande para rescatar el entretenimiento en estas épocas tan duras y tan difíciles”, compartió Ismael en entrevista por vía telefónica.

Después de afinar detalles y trabajar duro, este sueño se hizo realidad, para hacer disfrutar a miles de personas alrededor del mundo

La terraza del Pabellón M fue el escenario perfecto para que Jumbo grabara el primer show para la plataforma.

¿Cómo funciona?

La aplicación es muy fácil de utilizar, y está disponible para cualquier sistema operativo. Después de descargarla y registrarse, se abrirá una pantalla donde se mostrará la cartelera donde se darán detalle de los espectáculos próximos a transmitir. Para ver alguno de ellos, el usuario deberá pagar una cantidad, que va desde los 99 pesos a los 149 pesos. Para brindar una mejor experiencia, la plataforma cuenta con una agenda programada para avisar al espectador sobre su próximo evento.

“Recomendamos a que se conecten con media hora de anticipación, como si fueras hacer una fila de un concierto normal. Queremos que estén muy listos para que los disfruten de principio a fin”, expresó.

Un plus que tendrá la app para los fans es que además de disfrutar de un espectáculo sin igual, podrá conocer y apreciar la vista de lugares magníficos, gracias a la tecnología de cámaras y drones con los que están grabados los shows. Cabe destacar que una vez culminada la transmisión ya no se podrá reproducir nuevamente.”

Pioneros

Aunque llevan apenas pocas transmisiones, la respuesta del público ha sido favorable, y desde el primer c o n c i e r t o empezaron a recibir buenos comentarios y han compartido su experiencia. Esta novedosa idea no compite con n i n g u n a otra, y aunque no sustituirá los conciertos, ambos irán t o m a d o s de la mano para brindar diferentes formas de vivir un concierto.

Inspector brindó un fabuloso espectáculo desde la glorieta De la Bandera, en Monterrey.

Cartelera

Jumbo fue la banda que inauguró la cartelera de la plataforma. Posteriormente, le siguieron los pasos Grupo Marrano e Inspector, Marcos Mares y Genitallica. Para culminar el mes, se transmitieron los shows de Chetes, Okill, Tropical Panamá. En agosto y los meses posteriores, la agenda se nutrirá con eventos para todos los gustos y las edades. Además, integraron cápsulas, como detrás de cámaras, para que los usuarios conozcan cómo la convivencia de los artistas y el proceso de grabación.

Ampliar horizontes

Actualmente, las grabaciones se han realizado desde Monterrey, de donde es originario Montoya, pero aseguró que no descarta la idea de ir a grabar a otras ciudades del país en los próximos meses.