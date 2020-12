Melon Music Awards 2020: BTS gana los tres Daesangs, entre estos como "Artista del año"

Por segundo año consecutivo BTS ganó todos los Daesangs (gran premio) en los Melon Music Awards 2020 (MMA), ceremonia de premiación que en esta ocasión se llevó a cabo sin público, ante la contingencia santaria por la pandemia del Covid-19. Cabe mencionar que esta entrega de premios que se lleva a cabo anualmente (desde el 2009) en Corea del Sur, es organizado por LOEN Entertainment a través de su tienda de música en línea, MelOn. Estos fueron los premios que "Los chicos a prueba de balas" ganaron:

Artista del año / Daesangs

Álbum del año / Daesangs - "Map of the Soul: 7".

Canción del año / Daesangs - "Dynamite".

Mejor Baile (masculino) por "Dynamite".

Premio Netizen’s Choice.

Top 10 artists

Asimismo la colaboración de IU y Suga de BTS, ganó un MMA como "Mejor rock".

En su discurso al ganar el Daesangs como "Artista del año" en los Melon Music Awards 2020, RM líder de BTS manifestó que para ser honestos, no se sentía cómodo el recibir un premio tan importante y significativo, en estos tiempos tan complicados por la situación que vive toda la humanidad. Asimismo Kim Namjoon expresó su tristeza por haberse podido reunir con el ARMY cara a cara durante este año. (BTS en los American Music Awards: así fue su bello y nostálgico regreso al Estadio Olímpico de Seúl).

"Creo que muchos artistas sienten lo mismo que nosotros. Todos, ha sido un año difícil, ¿verdad? Al comienzo de todo esto, sentimos tanta rabia y resentimiento y desesperación y disgusto, disgusto por tantas cosas. Intentamos hacer la música que pudimos, filmamos videos musicales y trabajamos duro, en algún momento pudimos aceptar la realidad. Como seres humanos, pudimos adaptarnos y acostumbrarnos a las circunstancias, pero eso dio miedo porque no deberíamos acostumbrarnos, se supone que debemos compartir el contacto con otros seres humanos, y acostumbrarnos a no hacerlo fue una realidad aterradora".

RM dijo que no sabe que pasará en el futuro, por lo que pidió al ARMY usar la música para mantenerse cerca y "sostenernos juntos durante el largo invierno hasta que vuelva la primavera, las estaciones volverán y la vida continuará, y creo que la primavera volverá".

Jimin anhela que la música de BTS haya traído fuerza a otras personas. V resaltó que son un grupo de siete personas, no de seis y ante las cámaras le mando un mensaje a su amigo Suga, quien está en rehabilitación tras una operación en su hombro izquierdo. "Suga está viendo esto ahora mismo, quiero decirle algo a él ahora, recibimos muchos premios hoy, así que espero que estés feliz y puedas crear buenos recuerdos con nosotros juntos pronto".

BTS posa junto a sus MMA y con la foto de Suga. Foto: Big Hit Entertainment

Posteriormente al ganar el MMA 2020 al "Álbum del año", Jimin recordó que el primer Daesang que Bangtan ganó fue el de "Álbum del año" en esta ceremonia de premiación en el 2016, en aquel año por su aclamada producción "The most beautiful moment in life: young forever". Jiminie mencionó que es muy significativo recibir nuevamente este premio, "sentimos que estamos recompensando los esfuerzos de ARMY, volver a recibir este premio es una prueba de nuestro valor".

Al recibir el Daesang por "Canción del año", Jungkook no lo pudo evitar y señalando que aunque sus fans no estaban presentes "quiero gritar, '¡ARMY, déjenme escucharlos!', aunque están lejos, siento que puedo escuchar sus voces llegando a nosotros. Nuestros momentos de mayor orgullo como cantantes son cuando podemos dar fuerza y consuelo a otras personas a través de nuestra música".

Como era de esperarse, BTS llevó a cabo un épico performance en los Melon Music Awards 2020, que incluyó "Black Swan" (actuación), "ON", "Life goes on" y "Dynamite".

