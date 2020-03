Memo Aponte responde a acusaciones de acoso sexual en su contra

Memo Aponte ha sido acusado de acoso, pedofilia y abuso sexual; luego de permanecer por varios días en silencio y ante los ataques en redes sociales, el actor de doblaje compartió un video en su canal de YouTube donde habla al respecto.

"Me puse a pensar en mis errores, los cuestioné y creo que el principal de ellos fue no aprender a poner límites en este medio, a diferencia de otras personas, me dejé llevar por una inercia de querer platicar, ligar, salir, socializar; hacer mil cosas, con quien fuera y en el momento que fuera", manifestó Memo Aponte.

Memo Aponte resaltó que nunca ha obligado a nadie hacer algo que no quiera.

Nunca, y quiero repetir, nunca he obligado a nadie a hacer algo que no quiere y se los puedo garantizar a nivel legal, porque creo en la justicia y en las estancias para hacerlo.

Ante lo aprendido en medio de todo este escándalo, el actor de doblaje prometió a todos sus fans que será un mejor ser humano en todos los aspectos de su vida, "a mis seguidores les mando un gran abrazo y a los que no lo son mi mayor respeto".