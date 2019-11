Memo del Bosque confiesa que se le diagnosticaron 20 tumores

Memo del Bosque abrió su corazón en una entrevista para el Programa Hoy, para el segmento "Ponle la cola al burro" de Jorge "El Burro" Van Rankin, donde habló del difícil proceso que ha vivido desde 2017, cuando se le diagnosticó cáncer en los huesos. "Yo sigo pensando que voy a salir de esto, que voy a vencer esta enfermedad que tengo ahora", expresó el productor de televisión en compañía de su esposa Vica Andrade.

Memo del Bosque contó que al saber que padecía cáncer fue al médico, quien le informó que no tenía uno, sino 20 tumores. "Vamos al neurólogo y le pregunto, ¿dónde está el tumor? y, me dice, ‘aquí están los 20 tumores’. A partir de ahí viene el tratamiento, 12 quimios que me puse, entre 2017 y 2018 y se erradicó gran parte, pero subsistieron tres lesiones, a lo que el médico me dijo, ‘te puedo poner seis más’; yo le dije, ‘¿sabes qué?, estoy cansado de las quimios aguánteme un rato'".

El productor recibió el tratamiento en Rusia y su regreso se somete a otro estudio. "Me voy Rusia, hago todo ese trabajo, regreso, me hago otro estudio y esas tres, ya se había convertido en 10 lesiones. Pasan seis meses, me hago otro estudio, se me empieza a inflamar la pierna izquierda, ya en esta nueva etapa, que fue por ahí de mayo y ya hay otras 20 o 23 lesiones y esto acelera a que entremos en esta nueva etapa de quimioterapias", manifestó el esposo de Vica Andrade a "El Burro" Van Rankin.

Asimismo habló sobre el nuevo tratamiento al que se someterá para vencer a esta enfermedad. "Entré en un proceso de dos quimios fuertísimas, me dijo la doctora, que son mucho más fuertes que las 12 que había tenido entre 2017 y 2018, tuvo que venir una tercera y cuarta quimio que me tienen ya, a punto, de entrar al trasplante de médula".

Me van a poner otro catéter, por acá por el cuello, que tiene como dos puertos; uno por el que va a salir la sangre que me van a extraer y, por el otro, va a volver a entrar.

En su cuenta de Instagram dedicó un bello mensaje a Memo del Bosque. "He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí, que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aun estoy aquí más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca he estado sola".