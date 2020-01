Memo del Bosque reaparece en redes tras luchar contra el cáncer

Después de un largo tratamiento durante estos días Memo del Bosque, por fin reapareció en redes sociales mucho más fuerte que antes y con un mensaje para todas las personas que lo han motivado en su lucha contra el cáncer.

"Hace tiempo que no publicaba nada y bueno tratare de hacerlo en partes para que pueda caber todo lo que quiero decir no, primeramente por agradecer a Dios por el milagro que me da de seguir viviendo después de 33 días internado y una semana muy complicada de gravedad en cuidados intensivos por una bacteria que se metió en la sangre a través del catéter que tenía acá...", dijo Memo en su video.

"Amigo mío que felicidad verte recuperándote, sorteando este reto como los grandes, te quiero amigo nos vemos muy pronto", "Eres Bendecido mi querido Memo", "Eres un ejemplo a seguir de lucha perseverancia y amor por la vida", le escribieron a Memo.

Recordemos que su esposa Vika Andrade ha estado al pendiente de la salud del productor en todo momento, además ella les ha hecho saber a sus fans como se encuentra, pues como dijo en un principio, Memo se alejó de las redes para centrarse en su salud.

"Alguien que fue clave también en toda esta etapa es Vika a quien agradezco se lo e dicho y agradezco públicamente el estar conmigo todos estos años el apoyarme en las buenas y en las malas y obviamente en todo este proceso...", dijo Memo del Bosque en otro video donde le agradeció a la madre de sus hijos.

Cabe mencionar que la enfermedad le regresó al productor hace unos meses por lo que se ha sometido a varios tratamientos para erradicar la enfermedad.