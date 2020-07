Memo del Bosque se declara libre de cáncer y así será su regreso a la televisión

Memo del Bosque llevó a cabo una ardua batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017. "Yo sigo pensando que voy a salir de esto, que voy a vencer esta enfermedad que tengo ahora", expresó el productor de televisión en una entrevista para el Programa Hoy en noviembre de 2019, antes de someterse a un trasplante de de médula para erradicar por completo dicha enfermedad.

Hoy, Memo del Bosque se declara libre de cáncer, ha regresado a los foros de televisión para llevar a cabo la nueva producción de "Minuto para ganar VIP" que estará conducido por Héctor Sandarti. En una entrevista para la agencia Efe, el esposo de Vica Andrade comentó al respecto: "ha sido un regreso padre, estuve en diciembre y enero guardado en casa por el trasplante y venía de varios meses complicados por quimioterapias. Ya en marzo me puse a hacer un videoclip con Erick Rubin, 'Color esperanza México', y pasó esto del programa y ha sido emotivo, lleno de sensibilidad este regreso".

Sobre el regreso de Héctor Sandarti a Televisa, Memo del Bosque manifestó: "Sandarti es alguien muy profesional, muy estudiado en lo que tiene que hacer, no se equivoca casi en nada. Tenemos una escenografía muy bonita, grandes personalidades invitadas que tratarán de ganar un premio para una familia que necesita algo".

El productor de televisión tuvo que enfrentar fuertes quimioterapias debido al cáncer de hueso (linfoma de Hodgkin) que afectaba su salud y en enero del presente año, se enfrentó a un trasplante de médula ósea, por lo que el descanso le sirvió mucho. Actualmente Memo del Bosque asegura que se encuentra libre de cáncer, según los últimos resultados de sus estudios de salud más recientes, sin embargo, tiene que cuidarse mucho, especialmente para no contraer coronavirus.

Salí limpio, muy bien y muy contento y quedamos en que tengo que tomar una serie de tratamientos para vitaminarme y fortalecer las células después del trasplante.

Memo del Bosque está más que agradecido por la segunda oportunidad que la vida le ha otorgado.

En marzo pasado durante un encuentro que tuvo Vica Andrade con los medios de comunicación, contó que su esposo Memo del Bosque los preparó en caso de que muriera, cuando estuvo en su tratamiento contra el cáncer que padecía, "obviamente platicamos de todo lo que pasaría, cómo pasaría, cómo quisiera él que fueran manejados sus restos, de mi parte igual".

Vica Andrade mencionó que "era muy delicado, era muy difícil también porque el momento en que entras en esas pláticas parecería que estás aceptando que algo puede suceder, entonces, es una línea muy delgadita".

Aunque estos temas llegan a ser muy difíciles de tratar, ayudaron a la familia de Memo del Bosque a poner muchas cosas en orden ante lo que pudiera ocurrir, "esto sirvió también para poner en orden, no solo lo de él, sino lo mío y ponernos de acuerdo de qué pasaría si uno no está y el otro no está. Memo tiene tres hijos, sus hijos definitivamente serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal, para ellos, no tanto para mí".

Él ahorita tiene por delante integrar a su vida hábitos, diferentes cosas que necesita hacer por lo que podría ser que llegó la enfermedad, eso es lo que toca hacer después de un proceso como este.

