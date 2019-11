Memo del Bosque se despide de sus hijos antes de su trasplante

El productor de televisión Memo del Bosque se ha sometido a un nuevo tratamiento para vencer el Linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático). El esposo de Vica Andrade estará ausente temporalmente de sus hijos pues será sometido a un trasplante de médula ósea.

Sus hijos Coral, Luna y Luca lo visitaron en el hospital, quienes llenaron de fortaleza a su padre. "Mis Amores que me visitaron ayer antes de aislarme 25 días más, a luchar fuerte por ellos y sanar completo por regalo de Dios", comentó Memo del Bosque en la fotografía que les tomó Vica Andrade y que compartió en su cuenta de Instagram.

El productor estará aislado por casi un mes, una situación que requerirá de cuidados extremos para evitar cualquier tipo de complicación tras su trasplante de médula ósea.

Memo del Bosque explicó en una entrevista que le hizo su ex esposa Mónica Noguera: "me van a poner otro catéter, que es el que se usa para las quimios, y por ahí me van a extraer sangre y un aparato va a estar cazando las células madre buenas o las mejores hasta juntar dos millones, cuando se junten esos dos millones eso lo van a congelar y yo para el sábado estoy recibiendo la primer quimio, domingo la segunda, lunes la tercera, martes la cuarta…y después de las cuatro quimios, es para erradicar lo que quede de la enfermedad por ahí".

Memo del Bosque espera estar en las próximas fiestas navideñas junto a su familia.