Memo del Bosque se sincera ante su ex esposa Mónica Noguera

Mónica Noguera entrevistó a su ex esposo Memo del Bosque (actual esposo de quien fuera su gran amiga Vica Andrade), quien ha iniciado un nuevo tratamiento contra el Linfoma de Hodgkin (tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático), enfermedad que le fue diganosticada en 2017.

El productor de televisión Memo del Bosque, recordó que fue la tarde de un viernes cuando su médico le notificó que tenía cáncer. "Todos los estudios salían muy bien, al final termino con un neurólogo, me hace una serie de estudios algo más profundo y a los cinco días me habla y me dice: 'es cáncer'.

Fue un viernes en la tarde, estaba solo, lo voy a ver después y le digo: '¿dónde está el tumor, doctor?'. Me ve y me dice: 'están aquí todos son 22 o 23', ahí estaban todos.

El estado de salud de Memo del Bosque era complicado, pues los tumores que se le encontraron no solo estaban alojados en el sistema linfático, sino también en los huesos.

¿Qué es el sistema linfático?

Es una red de tubos diminutos (vasos) que drenan el líquido linfático de todo el organismo; la mayor parte del tejido linfático se encuentra en la médula ósea, el bazo, la glándula del timo, lo ganglios linfáticos y las amígdalas.

Cabe mencionar que el líquido linfático o linfa, tiene la función de servir de intermediario en los cambios nutritivos entre la sangre y los tejidos.

El ex esposo de Mónica Noguera inició la segunda parte de su tratamiento contra el cáncer, que consiste en otra sesión de quimioterapias y a un trasplante de médula para erradicar el cáncer por completo.

Entré en un proceso de dos quimios fuertísimas, me dijo la doctora, que son mucho más fuertes que las 12 que había tenido entre 2017 y 2018.

"Tuvo que venir una tercera y cuarta quimio que me tienen ya, a punto, de entrar al trasplante de médula, me van a poner otro catéter, por acá por el cuello, que tiene como dos puertos; uno por el que va a salir la sangre que me van a extraer y, por el otro, va a volver a entrar".