Memo del Bosque sigue avanzando en su lucha contra el cáncer

El productor Memo del Bosque sabe lo desgastante que será su lucha contra el cáncer que padece desde 2017, sin embargo, se mantiene optimista y fuerte. En su cuenta de Instagram compartió un video luego de haber terminado con su primer quimioterapia (que duró nueve hora), en su nuevo tratamiento.

En la descripción de su video, el esposo de Vica Andrade escribió: "esto es del lunes pasado, ya va una semana pesadísima de sentimientos encontrados, momentos muy fuertes en lo que me refugio que 'todo lo puedo en Cristo que me fortalece', filipenses 4:13. Fe, amor y fuerza".

En el video se le oye decir: "aquí estamos, a seguir avanzando en esta lucha".

Antes de iniciar con su nuevo tratamiento contra el Linfoma de Hodgkin (tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático), el productor de televisión Memo del Bosque contó a su ex esposa Mónica Noguera, "entré en un proceso de dos quimios fuertísimas, me dijo la doctora, que son mucho más fuertes que las 12 que había tenido entre 2017 y 2018, tuvo que venir una tercera y cuarta quimio que me tienen ya, a punto, de entrar al trasplante de médula, me van a poner otro catéter, por acá por el cuello, que tiene como dos puertos; uno por el que va a salir la sangre que me van a extraer y, por el otro, va a volver a entrar".

Asimismo será sometido a un trasplante de médula ósea para poder erradicar el cáncer.